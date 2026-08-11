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兩度騎機車闖法務部、到北檢噴漆 男子判刑7月

中央社／ 台北11日電

「抗議聞人」<a href='/search/tagging/2/田山盛國' rel='田山盛國' data-rel='/2/231740' class='tag'><strong>田山盛國</strong></a>。聯合報系資料照
「抗議聞人」田山盛國。聯合報系資料照

男子田山盛國去年4月14日兩度騎機車闖入法務部大廳抗議，同年4月17日，他因不滿北檢搜索國民黨台北市黨部，前往北檢第二辦公室噴漆。台北地院今天判處田山盛國7月徒刑，得易科罰金。可上訴。

檢方起訴指出，田山盛國因不滿台北地檢署搜索涉發動罷免案的年輕人，去年4月14日下午1時許，騎乘機車闖入法務部大廳，現場保全人員見狀上前制止並報警，警方到場後，田山盛國才離去。

田山盛國於當天晚間10時45分左右又騎乘機車闖入法務部大廳，趁保全報警時，未經同意進入法務部1樓「國會聯絡小組辦公室」，經法務部秘書處科長及保全勸阻仍不願離去，後經報警處理，警方到場將田山盛國驅離。

北檢於去年4月17日因偽造罷免提議書案搜索中國國民黨台北市黨部，田山盛國當天上午11時許，手持2罐綠色噴漆步行進入北檢第二辦公室1樓大廳內，朝大廳內銅製「北檢之秤」天秤藝術品等處噴漆，現場法警壓制後，通報轄區員警到場，以現行犯逮捕田山盛國。

北檢 法務部 機車 田山盛國

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