兩度騎機車闖法務部、到北檢噴漆 男子判刑7月

「抗議聞人」田山盛國。聯合報系資料照

男子田山盛國去年4月14日兩度騎機車闖入法務部大廳抗議，同年4月17日，他因不滿北檢搜索國民黨台北市黨部，前往北檢第二辦公室噴漆。台北地院今天判處田山盛國7月徒刑，得易科罰金。可上訴。

檢方起訴指出，田山盛國因不滿台北地檢署搜索涉發動罷免案的年輕人，去年4月14日下午1時許，騎乘機車闖入法務部大廳，現場保全人員見狀上前制止並報警，警方到場後，田山盛國才離去。

田山盛國於當天晚間10時45分左右又騎乘機車闖入法務部大廳，趁保全報警時，未經同意進入法務部1樓「國會聯絡小組辦公室」，經法務部秘書處科長及保全勸阻仍不願離去，後經報警處理，警方到場將田山盛國驅離。

北檢於去年4月17日因偽造罷免提議書案搜索中國國民黨台北市黨部，田山盛國當天上午11時許，手持2罐綠色噴漆步行進入北檢第二辦公室1樓大廳內，朝大廳內銅製「北檢之秤」天秤藝術品等處噴漆，現場法警壓制後，通報轄區員警到場，以現行犯逮捕田山盛國。