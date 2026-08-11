「眾量級」爭奪戰宣判！家寧擅改帳密無罪 家人各判3年至2月不等徒刑

YouTuber頻道「眾量級」情侶檔Andy、家寧分手後，頻道母公司群海娛樂爆發經營及財務糾紛，家寧一家四口遭檢方依業務侵占、背信、逃漏稅捐及妨害電腦使用等罪起訴。新北地方法院今宣判，家寧母親曾淑惠、父親張國龍、胞妹張家芸及家寧，各判處3年、4月、2月徒刑，家寧擅改YT帳戶密碼部分則無罪。

其中張母業務侵占部分判處1年8月，不得易科罰金；違反商業會計法、稅捐稽徵法及個資法部分，合併判處1年4月，得易科罰金，併科50萬元罰金，得易服勞務。張父違反個資法判4月，併科5萬元罰金，得易服勞務。張妹違反稅捐稽徵法判2月，併科1萬元罰金，得易服勞務，緩刑2年，並須從事60小時社會勞務。

當初2人分手後，Andy（本名王崇睿）出面指控，經營頻道10年來總收益超過1億元，自己僅分得695萬元，其餘收益全被家寧一家拿走。檢方調查，2018年8月，身為群海董事長的張母出資10萬元、占股50％，家寧和Andy各出5萬元、各占股25％成立群海，從事眾量級頻道相關經營，並由張父擔任公司監察人，張妹則擔任業務經紀人一職。

檢方起訴，張母等人涉嫌侵占YT頻道流量及臉書廣告收益共2996萬餘元、頻道業配收入1281萬餘元、YT周邊商品收益40萬餘元、眾量級商標收入109萬餘元，合計4318萬餘元；另以9名親友充作人頭，虛報員工薪資支出1609萬餘元，並漏報頻道流量、臉書廣告、蝦皮拍賣等收入，藉此規避公司的營利事業所得稅。

日前張母、張父等人辯論終結時，對於公司財務的業務侵占及背信部分，仍否認犯罪，主張自己無罪，2人僅與張妹涉嫌以人頭謊報薪資支出逃漏稅部分認罪，並表示已與國稅局聯繫補稅事宜，希望法官能予以輕判。

YouTuber頻道「眾量級」侵占案，新北地院今判處家寧無罪，家人各判3年至2月不等徒刑。聯合報系資料照