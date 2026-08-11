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務農夫婦車禍先後不治 嘉檢起訴肇事張嫌

中央社／ 嘉義市11日電

嘉義縣張姓男子被控2月、今年農曆春節期間駕車經水上鄉農路路口與務農陳男駕駛的小貨車對撞，均翻落農田，貨車內陳妻不治、重傷陳男也於日前死亡，解剖釐清死因；嘉檢偵結起訴張男。

嘉義地檢署表示，6旬的陳男、邱婦夫婦於今年農曆間，由陳男駕車搭載妻子欲一起去農田，不料，途中發生車禍，造成邱婦死亡、陳男重傷，直到7月間陳男也宣告不治；其子女一時無法接受父母陸續身亡，且因過於悲傷，無法與張男進行調解。

據嘉義地檢署起訴書，24歲張男於2月20日下午駕駛自小客車行駛水上鄉龍德村一處農路交岔路口，因現場為無號誌路口，應減速慢行；當時陳男駕駛自小貨車搭載妻子邱婦從另一條農路行經交岔路口，而疏於注意支線道車應暫停讓幹線道車先行，雙方因閃避不及發生對撞。

起訴書說明，2車對撞衝擊力道大，均翻落旁邊泥濘農田，張男輕傷；邱婦因嚴重創傷，經急救後仍於隔天清晨宣告不治，陳男受有外傷性顱內出血，持續陷入昏迷，不幸於7月3日死亡，檢警已會同法醫進行解剖，釐清死因與車禍的因果關係。嘉檢偵結，依過失致死等罪嫌起訴張男。

車禍 嘉義

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