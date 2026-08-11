扯！桃園八德元旦升旗爆「廠商詐欺」 邀Saya張惠春領唱國歌竟是假的

桃園市八德區公所去年執行元旦升旗典禮承攬勞務採購案，未料黃姓娛樂行銷公司負責人夥同翁姓企劃總監，竟偽造出示歌手張惠春Saya的合作意向書，聲稱能邀來張擔任國歌領唱人，因而獲評選為承攬廠商。直到元旦當天，區公所才發現領唱人並非張惠春氣炸送辦，檢方依詐欺等罪偵結起訴黃、翁兩人。

八德區公所今年元旦在永豐高中舉辦元旦升旗典禮，事前在網路宣傳邀請永豐高中熱舞社、KC舞團與宜蘭漢光樂儀隊等團體輪番演出，更主打典禮中將由擁有動人歌聲的「美聲歌姬Saya」擔任領唱人，帶領現場民眾一同高唱國歌，在國旗冉冉升起中，迎接新年第一天的希望與祝福。但元旦升旗典禮當天，領唱人Saya並非天后張惠妹的妹妹Saya張惠春。

起訴指出，38歲黃姓男子為八德某娛樂行銷公司負責人，去年以公司名義投標115年桃園市八德區元旦升旗典禮勞務採購案，明明根本沒邀請到張惠春Saya擔任領唱人，竟在投標服務建議書上冒用張惠春照片及記載其經歷進行投標。

該採購案於去年11月18日開標，僅該娛樂行銷公司投標，評審委員當場曾懷疑該廠商是否真能邀請張惠妹擔任領唱人，且質疑服務建議書記載的張惠春是否真是張惠妹的妹妹，要求出席評審會議的黃男跟34歲翁姓企劃總監補出具張惠春的合作意向書，隨後評定該公司為最符合需求廠商，最後以35萬元決標。

黃男與翁女為符合評審小組要求，竟於去年12月16日偽造Saya張惠春的署名填寫合作意向書，並交給八德區公所承辦人。直到元旦活動當天，現場區公所承辦人發現國歌領唱人並非張惠春，氣炸提告。

檢方認定黃男、翁女所為涉犯詐欺取財未遂罪嫌、行使偽造私文書罪嫌，兩人犯後還矯飾其詞，聲稱是誤認Saya身份才會出包，犯後態度不佳，依詐欺罪起訴，並建請法院宣告有期徒刑7月，且不宜宣告緩刑。

八德區公所今年元旦升旗典禮原以為邀來歌手張惠春Saya擔任國歌領唱人，但活動當天才發現是承攬活動廠商編造，根本非Saya本人。圖／取自「咱的八塊厝〈八德區〉」臉書粉絲頁