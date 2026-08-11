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未滿18歲時多次無照駕駛還撞傷警…男挨罰逾22萬 被扣存款才繳清
22歲蔡姓男子在未滿18歲多次無照騎車、開車，甚至闖紅燈、撞傷員警，共被依法裁罰7次，金額累計達22萬1400元，罰鍰均逾期未繳納；台南市交通局將蔡移送法務部行政執行署台南分署強制執行，蔡的家人申請分期繳納卻斷斷續續付款，經扣押蔡的存款，才全數繳清。
台南分署指出，蔡姓男子在2021至2023年期間，因未滿18歲騎乘機車、以危險方式在道路上駕駛轎車並闖紅燈、未滿18歲駕駛轎車並撞傷正在執行勤務中的警察、未滿18歲騎乘機車並闖紅燈及5年內第2次以無照期間駕駛轎車，遭依道路交通管理處罰例裁罰共7筆。
台南分署，蔡遭裁罰金額合計22萬1400元，經通知限期繳納，逾期未繳納，交通局將他移送分署強制執行；執行人員2023年1月間收案後，蔡的家人到場代為申請分期繳納，惟斷斷續續未按期繳納，執行人員調查發現蔡有存款債權可供執行，乃核發執行命令扣押存款。
直到蔡的銀行存款遭扣押，家人才到場表示願繳清罰鍰，請求撤銷扣押，隨即代為繳清全數欠款；分署呼籲，為還給用路人行的安全，依法務部行政執行署規劃的「交通專案」，將加強執行與車輛相關之使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰。
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