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積欠交通罰鍰、健保逾20萬 入監後保管金遭扣清償
法務部行政執行署桃園分署今天表示，一名詹姓男子因多次無照騎機車及騎車使用手機，累欠交通罰鍰、健保費等共新台幣20萬2973元，桃園分署扣押其獄中保管金後，已全數清償。
執行署桃園分署今天發布新聞稿表示，詹男（52歲）原居桃園市桃園區，114年4月至9月間多次在桃園區無照騎乘機車，遭警方舉發，交通罰鍰共9萬8200元；另積欠106、107年間交通罰鍰及114年度健保費等，累計欠款20萬2973元，案件自115年3月起陸續移送桃園分署執行。
桃園分署調查發現，詹男因案於115年4月入監，目前在法務部矯正署屏東監獄服刑，調查得知，詹男在獄中保管金逾36萬元。分署於6月發扣押命令，依法保留在監生活所需費用後，就其餘保管金在欠款範圍內扣押，日前收取20萬2973元，全額抵繳欠款。
桃園分署說，將持續依行政執行署指示辦理「交通專案」，強力執行滯欠交通罰鍰案件，呼籲民眾收到交通罰單、牌照稅及相關費用繳款通知後，應於期限內主動繳納，避免逾期遭移送行政執行，名下財產遭查扣。
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