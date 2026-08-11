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控中國附醫急救延誤致心肌壞死死亡 求償500萬二審認無過失判駁回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子因心肌梗塞急診就醫，指控中國醫藥大學附設醫院醫師，未在黃金90分鐘內緊急手術，導致其心肌缺氧壞死並受有不可逆傷害，劉提告求償500萬元。中國附醫與蕭姓醫師主張，劉男屬於非ST段上升型心肌梗塞，因患者與家屬對手術有疑慮，遲未簽署同意書，醫療處置完全符合常規，一審判劉男敗訴，劉上訴二審，改求償200萬元，台中高分院近日審結，駁回上訴。

判決指出，劉姓男子在2016年8月3日凌晨4時12分許，因身體不適，前往中國醫藥大學附設醫院急診室就醫，經抽血檢驗發現其心肌酵素指數遠高於正常值，急診醫師隨即開立病危通知單並會診心臟血管專科蕭姓醫師。

蕭醫師診察後，建議進行心導管、暫時性心臟節律器置放手術，但劉男與家屬對手術風險有疑慮，經多名醫護人員輪番解說，劉男直至當晚7時44分許才簽署同意書，蕭姓醫師即在當晚8時50分施作第一次心導管手術打通右冠狀動脈，另在8月5日完成第二次左前降支血管支架手術。

劉男術後認為，醫療團隊嚴重延誤搶救時機，造成其心肌缺氧壞死、急性腎衰竭及肺積水，需永久佩戴心律調節器，向中國附醫、蕭姓醫師求償500萬元。

台中地院審認，根據衛生福利部醫事審議委員會鑑定結果，認定劉男當時症狀屬「非ST段上升型心肌梗塞（NSTEMI）」，依國際醫療指引無需在90分鐘內強制急診手術，手術延遲是因劉男遲未簽署同意書所致，醫師處置合乎醫療常規，判決劉男敗訴。

劉男不服一審判決提起上訴，主張出院病歷摘要原始記載的手術日期，遭醫院事後塗改，顯見醫師存有延滯救治的過失，醫療團隊未盡充分告知義務，請求中國附醫、蕭姓醫師需連帶賠償200萬元。

台中高分院近日審結，劉男病歷記載差異是因電腦系統自動帶入與人工更正所致，心導管動態影像時間無法修改，足以證明第一次手術確在2016年8月3日晚間順利完成；醫院已多次盡到告知義務，醫療團隊無任何過失或違反醫療常規之情事，駁回上訴，仍可上訴。

台中市劉姓男子指控中國醫藥大學附設醫院的醫療處置失當，求償500萬元，台中高分院近日審結，駁回上訴。聯合報系資料照
台中市劉姓男子指控中國醫藥大學附設醫院的醫療處置失當，求償500萬元，台中高分院近日審結，駁回上訴。聯合報系資料照

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