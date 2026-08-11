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台中市府洩密案搜索時機令人費解？台中地檢：去年報指揮、分案

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署8月6日搜索台中市府參事顏迺倫（時任秘書處長）、前台北市府發言人李政軒（時任台中市長盧秀燕秘書），追查中市府2020年舉辦模擬聯合國活動勞務採購涉嫌洩密；中市府法制局長李善植稱本案調查局2021年立案，調查5年日前才搜索「令人費解」；中檢回應，調查局2025年才報指揮，檢方同年分案追查。

台中地檢表示，台中市政府參事顏迺倫（案發時為秘書處處長）、秘書處主任秘書黃雅希（案發時為秘書處專委）、國際事務科科長洪隆益，及曾任台北市政府發言人李政軒（案發時為台中市工商發展投資策進會幹事，派駐台中市府擔任盧秀燕秘書），涉嫌台中市秘書處勞務採購案洩密。

中檢8月6日指揮搜索台中市政府秘書處、顏迺倫等4人住處，複訊後認顏迺倫、李政軒、黃雅希、洪隆益等4人涉犯洩密等罪嫌重大，但無羈押之必要，命顏迺倫、李政軒各15萬元、30萬元具保候傳及限制出境、出海；其餘被告、證人則均諭知請回。

台中市長法制局長李善植今回應時揭露，當時市府內部有同仁疑因升遷不滿，不斷向調查局檢舉該案，調查局2021年成案，5年間持續調查。

李更直言，市府比較不解的是，該案已經調資料調了5年多，日前才發動搜索，搜索的必要性和合理性較「令人費解。」 

台中地檢指出，8月6日執行搜索後，因仍有證據待釐清，當天未對外說明、發布新聞，目前已就證據保全，因此今針對被告等人交保金額等強制處分發布新聞稿。

中檢也說，本案是台中市調查處2025年報請指揮，檢方並予以分案，今年3月先就廠商部分調查，因發現中間有公務員聯繫，近日再聲請搜索票，於8月6日赴4處搜索，並非5年前就已分案，直到近日才搜索。

由於檢方案由仍以「洩密等」罪嫌偵辦，但相關公務員洩漏採購金額給廠商的目的為何？過程中有無違背法令、收受不正利益，甚至可能升級至貪汙圖利層級等，檢方並未證實，相關細節仍須進一步追查釐清。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

台中 盧秀燕 調查局

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