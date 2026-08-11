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假律師刊登全國版廣告寫訴狀「無效退費」收8千元遭起訴
蔣姓女子未取得律師資格，不得辦理訴訟事件，去年2月間在媒體全國版刊登廣告，稱寫訴狀「高院3000、最高院5000」且無效退費，檢方查出假律師蔣女替2人撰寫民事訴訟起訴狀及行政訴訟起訴狀，共收費8千元。台北地檢署今依違反旅師法起訴蔣女。
檢方追查，去年2月9日在某媒體全國版刊登廣告，「上訴狀、高院3000、最高院5000、法務部高院、最高院上訴狀、無效退費、電話轉賴中答問、書語中能力高強、能得法官為你多多減刑和贏得所有官司...」等語。
起訴指出，蔣女刊登廣告後2個月內替2人提出民事訴訟起訴狀、刑事訴訟上訴狀，各收取3千、5千元報酬，涉嫌違反律師法無律師證書意圖營利而辦理訴訟事件罪嫌，依法起訴，犯罪所得沒收或追徵其價額。
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