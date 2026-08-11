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北市前發言人、中市前秘書處長涉洩密 市府：舊案近日搜索令人費解

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

北市政府前發言人李政軒、台中市政府秘書處前處長顏迺倫等人日前遭檢方搜索，涉嫌洩密，李、顏分別以30萬元、15萬元交保。台中市政府說明，該案是2020年模擬聯合國的勞務採購案，調查局5年前就成案調查，不太清楚為何最近才發動搜索，尊重司法。

台中市法制局長李善植表示，秘書處2020年曾辦理模擬聯合國活動，活動過後，市府內部有同仁疑似因為升遷不滿，不斷向調查局檢舉該案；調查局2021年成案，5年間持續調查，也有向市府調資料，8月6日檢調搜索市府。本案還在調查中，市府尊重司法。

李善植指出，模擬聯合國是秘書處處理國際業務常辦的活動，檢調調查關於勞務採購洩密的部分，秘書處辦理活動時會委由廠商規畫和執行，活動也順利圓滿完成；市府比較不解的是，該案已經調資料調了5年多，日前才發動搜索，搜索的必要性和合理性較令人費解。

李善植補充，李政軒當時在市府工策會服務，具體的涉案情節，以及檢舉內容都還在檢調調查中，不過大部分被約談搜索的同仁都是無保請回，本案涉案情節可能不像外界想像得嚴重；目前案件還在釐清中，市府不會調整涉案同仁的職務，要等案情明朗才能做下一步處理。

李善植說，該名不斷檢舉的同仁是向調查局檢舉，涉及保密事項，市府不會主動關心檢舉內容，但檢舉人本身就有到處表示一些相關內容，市府才會有所耳聞；該檢舉人目前已經不在台中市政府任職，晉升到其他單位了。

秘書處長謝佳蓁說明，模擬聯合國舉辦至今已經辦了6屆，每屆都是叫好叫座，參加的學生北從基隆、南從枋寮，都很踴躍參加，市府也會找最適合的廠商承辦；2020年是中市府第一次舉辦，不過其他縣市都有舉辦的先例，比如高雄、新北，市府當時有參考其他縣市業務。

至於2020年模擬聯合國勞務採購案的金額，謝佳蓁表示，都有上網公告可查，當時的勞務採購案金額約在150萬元左右。

台中市法制局長李善植（左）表示，該案是2020年秘書處舉辦模擬聯合國的勞務採購案，內部有同仁不斷檢舉，調查局調查了5年多，日前才發動搜索，較令人費解，市府尊重司法調查。記者陳敬丰／攝影
台中市法制局長李善植（左）表示，該案是2020年秘書處舉辦模擬聯合國的勞務採購案，內部有同仁不斷檢舉，調查局調查了5年多，日前才發動搜索，較令人費解，市府尊重司法調查。記者陳敬丰／攝影

涉案的台中市政府秘書處前處長顏迺倫。聯合報系資料照
涉案的台中市政府秘書處前處長顏迺倫。聯合報系資料照

台中市政府秘書處。記者陳敬丰／攝影
台中市政府秘書處。記者陳敬丰／攝影

發言人 北市 台中市

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