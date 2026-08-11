桃園男入監前積欠20多萬元交通罰鍰 行政執行分署追出保管金足額扣繳

桃園市52歲詹男目前在監服刑，去年不但健保費未繳，還有多次無照騎機車等交通違規行為，遭裁罰9萬8千多元，加上2017、2018年的交通罰鍰，累計欠繳20萬多元。行政執行署桃園分署扣押他的獄中保管金，一次足額清償。

桃園分署指出，詹男無重機駕照，卻在去年4至7月、9月，多次在桃園區無照騎車遭警方舉發，並由交通事件裁決處裁處罰鍰共計9萬8200元，詹男全部逾期未繳納，今年3月陸續移送桃園分署執行，連同更2016年等更早的交通罰鍰及去年健保費，總計積欠20萬2973元。

桃園分署收案後，發現詹男今年4月入獄，並查出他有36萬多元的保管金，於是在6月發扣押命令，除依法保留他在監生活必須的費用，要求扣押20萬2973元，監獄回覆桃園分署同意足額扣押，分署已於日前收取全額積欠的款項。