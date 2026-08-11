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任後援會幹部拉票站台還求列不分區立委 合議庭認定徐春鶯介選

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台灣新住民發展協會理事、中華兩岸婚姻聯盟理事長徐春鶯，今遭新北地方法院判處7年應執行刑，當中徐女與中華兩岸婚姻協調促進會長鍾錦明，分別在2022年台北市長選舉中支持民眾黨候選人黃珊珊，擔任後援會長為其拉票，以及2024年總統大選中支持民眾黨候選人柯文哲，於記者會時公開力挺、選前之夜為柯站台、造勢，都被合議庭認定為接受屬境外敵對勢力的中共指示而違反反滲透法。

合議庭指出，楊文濤為中華人民共和國海峽兩岸婚姻家庭服務中心主任，直屬中共行政系統，孫憲為中共民革上海市委員會祖國和平統一促進委員會副主任，該委員會為中共多黨合作和政治協商制度的參政黨，均屬與我國武力對峙之政治實體或團體，而為境外敵對勢力政府所屬機構或政黨派遣之人。

合議庭認定，2021年5月3日，徐春鶯先傳送與民眾黨黃珊珊的合照給楊文濤，向楊報告黃將參選隔年台北市市長選舉，並表達有意願爭取陸配群體支持，同時將黃出版之自傳寄送給楊文濤，楊文濤於是指示徐、鍾2人支持黃，以符合中共政策、立場。

徐春鶯另於2022年9月15日前，向孫憲報告將在市長選舉支持黃珊珊，同樣獲孫應允，徐、鍾於是著手討論為黃成立新住民後援會，並推舉鍾錦明擔任後援會會長。2022年9月25日，徐、鍾2人在黃珊珊競選總部成立大會，一同上台領取後援會會長獎盃為黃站台、造勢，會後並邀請黃轉赴中華國際新住民領導人總會第一屆會長就任暨理監事職員就職典禮到場致詞、拜票，徐也定期向孫憲回報參與黃珊珊各項競選活動情形及選舉結果。

徐春鶯在孫憲指示下，於市長選舉過後，持續與黃珊珊保持往來，2023年1月12日起與時任民眾黨主席柯文哲接觸後，得知民眾黨將籌組新住民委員會，並有意延攬自己擔任主委及列入不分區立委名單，徐於是隨即向楊、孫2人報告並獲應允，確認支持柯參選總統符合中共政策及立場，於是依指示向民眾黨要求將自己列入不分區立委安全名單，並動員陸配為柯助選。

接下來，徐春鶯於2023年11月16日參與民眾黨「共融多元族群文化記者會」公開接受媒體採訪為柯文哲宣傳，2024年1月12日民眾黨選前之夜再度為柯站台、亮相造勢，期間徐也持續向楊文濤報告自己參與選舉的情形，並持續接收孫憲對於我國從事政治活動的相關指示。

新北地院認定，徐春鶯、鍾錦明受陸方敵對勢力指示，分別介入2022年台北市長選舉及2024年總統大選，支持民眾黨候選人黃珊珊、柯文哲。聯合報系資料照
新北地院認定，徐春鶯、鍾錦明受陸方敵對勢力指示，分別介入2022年台北市長選舉及2024年總統大選，支持民眾黨候選人黃珊珊、柯文哲。聯合報系資料照

徐春鶯 後援 介選

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