闖竹北小三家搜「用過衛生紙」 大老婆返台抓姦反慘賠31萬

新竹鄭女與已婚曹男同住竹北租屋處，曹男妻子林女為蒐集婚姻訴訟證據，竟帶徵信人員等多人深夜闖入，不僅拍下2人同床，還拿走鄭女「使用過的衛生紙」，並在臥室冷氣藏針孔。新竹地院判林女等4人連帶賠鄭女31萬5600元，還要返回用過的衛生紙。

判決書指出，林女與曹男結婚20多年、育有4名子女，林女因經常居住美國，與丈夫聚少離多。鄭女則自2023年起承租竹北一處房屋，曹男為租約保證人，林女與曹男後來在美國進行離婚訴訟。

法官調查，2025年4月12日凌晨，林女與徵信社范男、任男、斯男及另外3名男子前往鄭女租屋處，破壞電子門鎖後進屋，並拍下鄭女與曹男同床照片，雙方隨後在客廳發生爭執。

法院勘驗現場影片發現，范男當晚曾問持手機拍攝的任男「廁所衛生紙有沒有拿走」，任男點頭，范男隨即回答「那就好」。社區監視器也拍到一名男子稍後提著裝有物品的塑膠袋離開。綜合相關證據，認定斯男拿走鄭女在臥室、浴室使用過的衛生紙，再交給林女，作為日後訴訟證據。

事發9天後，鄭女另找人檢查租屋處，竟在臥室冷氣機內發現針孔監視器。法官認定林女等人趁鄭女、曹男在客廳時，由其他人進入臥室裝設設備，藉此拍攝2人的私密生活，已嚴重侵害居住安寧及隱私權。

林女辯稱，她只是返台找丈夫履行夫妻同居義務，擔心遭驅趕才找人陪同，也否認拿走衛生紙及裝設針孔。法官認為，租屋處是鄭女承租，林女若只是找丈夫，沒有必要三更半夜夥同多人破壞門鎖進屋，不採信其說法。

新竹地院最終判林女等4人連帶賠償鄭女精神慰撫金30萬元，加上電子鎖、檯燈損失共31萬5600元；另須返還拿走的「使用過衛生紙」，不得複製、散布鄭女影像，並須刪除、銷毀手機及電腦內相關影像。全案可上訴。