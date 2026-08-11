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百萬年薪護理師停車過路費與稅金共14萬都不繳 收扣薪單乖乖付清

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市33歲洪男是百萬年薪護理師，2023年起路邊收費停車、交通違規甚至牌照稅、公路養管費300多筆都不繳，行政執行署桃園分署發現他年收入百萬元，發出扣薪令，洪男知道躲不掉，才一次付14萬多元全數繳清。

桃園分署指出，洪男累積欠費及罰鍰超過300筆，總金額14萬4946元，案件陸續送桃園分署執行後，查出他任職知名醫院收入穩定，開車上下班車停住家、醫院附近的路邊收費停車格，2023年起卻不繳費，連行駛國道也對催繳費通知置之不理，欠繳加交通違規罰鍰因此累計超過300筆，金額逾11萬元。

另外，洪男2024、2025年度公路養管費（汽車燃料費改名），與2025、2026年度牌照稅也未繳，共計2萬8882元，2024年12月起，分別由地方稅務局楊梅分局、公路局新竹區監理所中壢監理站、桃園市交通事件裁決處移送執行。洪男7月接到扣薪通知後，打電話到桃園分署表示欠繳的機關太多，不方便一一前往處理，最後在分署提供指定專戶下，將14萬4946元一次匯入，全數清償欠款。

桃園分署表示，目前正依行政執行署指示辦理交通專案，持續強力執行欠繳交通違規罰鍰案件，提醒民眾名下有車輛者，應留意每年牌照稅及公路養管費繳納期限，收到罰單或稅單後也應盡速處理，勿心存僥倖，否則一旦移送行政執行，不僅可能面臨扣薪，名下財產也可能遭強制執行。

洪男收到行政執行署桃園分署扣薪通知單以後乖乖繳清欠費。記者鄭國樑／翻攝
洪男收到行政執行署桃園分署扣薪通知單以後乖乖繳清欠費。記者鄭國樑／翻攝

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