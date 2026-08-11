檳榔攤拿剪刀刺穿頭骨殺死運將 他二審仍判15年徒刑

男子游竣翔去年在新北市八里區某檳榔攤，拿不鏽鋼剪刀猛刺陳姓司機的頭部，送醫仍宣告不治。士林地方法院國民法官庭依殺人罪判刑15年，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

游竣翔2025年3月9日晚間9時許，在檳榔攤飲酒吃飯，席間被懷疑翻動潘姓砂石車司機包包內的錢財，而與潘、陳等人爆發衝突。游事後衝進檳榔攤廚房拿一把不鏽鋼剪刀，朝陳的頭部連刺2刀，其中一刀插入頭骨，陳大量失血，送醫仍因腦出血、頭骨破裂、顱內出血等不治。

游坦承犯行，士林地院國民法官庭審酌游有輕度智能障礙，成年後與家人關係不佳，有酒精、興奮劑等成癮問題、嗜賭症，過往也有酒駕前科，符合反社會型人格障礙症，卻仍認為自己沒有太大問題。

一審指出，游的犯行造成陳生前承受極大痛苦，無待贅言，如今陳失去生命，自無可彌補，其親人面臨天人永隔之慟，創傷更鉅，考量游歷經偵、審程序，雖於本案審理階段才坦認犯下殺人罪，且未取得陳的家屬諒解，但至少在最後陳述時，仍知起身向被害人家屬鞠躬道歉，天良容謂未完全泯滅。

士林地院國民法官庭一審依殺人罪判刑15年，案件上訴，高院今駁回上訴，維持一審判決，仍判處游15年徒刑。

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