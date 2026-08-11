拔牙開藥未確認藥物過敏 患者過敏性休克亡 牙醫師涉過失致死起訴

一家牙醫診所李姓牙醫師替牙齒斷裂的患者拔牙，涉嫌未先了解有無特別的藥物過敏，就給予消炎止痛藥，病患服用藥物後過敏不適送醫，在加護病房住院1個多月後因過敏性休克等而死亡。台北地檢署偵結，依過失致死罪嫌起訴，考量已和解賠償，建請量處適當之刑。

起訴指出，2025年11月24日下午2點30分，李姓牙醫師在診所替患者拔牙治療，涉嫌未先檢視患者健保卡內病史、口頭詢問了解有無特別藥物過敏，給予患者含有甲芬那酸（Mefenamic acid）的消炎止痛藥福元益清膠囊服用，用來避免拔牙後傷口發炎。

沒想到，患者服用藥物後，當天下午3點50分過敏身體不適，李姓牙醫師打119將患者送醫急救，患者在加護病房治療1個多月，因過敏性休克、呼吸心跳停止，而缺氧性腦病變，致腦組織壞死出血併發多器官衰竭而死亡。

李姓牙醫師坦承犯行且與死者家屬達成調解，死者家屬表示不再追究刑事責任，檢方依過失致死罪嫌起訴，建請法院量處適當之刑。