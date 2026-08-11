申訴竟被調閱口試履歷 女怒告陽明交大侵犯個資提國賠敗訴

陳女2023年報名陽明交通大學課程甄選，依要求寄出個人履歷，事後因口試結果申訴，發現履歷遭校方經理調閱，質疑「履歷不是只給口試用嗎？」提國賠求償2萬。新竹地院認定校方為處理申訴調閱、保留履歷並未違法，陳女不服上訴也遭駁回。

判決書指出，陳女2023年8月15日依陽明交大某研究中心要求，以電子郵件寄送個人履歷，供課程甄選口試使用。陳女主張，她當初提供履歷僅供特定班別口試使用，且應限於口試委員閱覽，校方蒐集履歷時也未明確告知個資使用相關事項。

陳女後來對口試結果產生爭議，持續向校方申訴，陽明交大副校長委託推廣教育中心李姓經理處理，李女因此與陳女聯繫，並接觸、閱覽陳女先前繳交的履歷。陳女認為，原本蒐集履歷的用途是甄選口試，李女並非口試委員，事後為處理申訴而調閱，已超出當初蒐集個資的目的。

陳女也曾多次要求陽明交大停止使用並刪除履歷，但未獲校方依其要求處理。她認為校方違反個資法規定，侵害她對個資的使用控制權、隱私及人格權，因此提起國家賠償訴訟，要求陽明交大賠償2萬。

一審法官認為，陳女既然是為參加校方課程甄選口試而提出履歷，履歷在校方內部由甄選相關人員經手、閱覽，屬合理的內部作業。李女則是受副校長委託處理陳女的口試申訴，為處理申訴而接觸、閱覽履歷，仍與原本甄選及後續申訴相關，難認屬蒐集目的以外的個資利用。

至於校方沒有依陳女要求刪除履歷，法官認為，陳女當時仍持續針對口試結果向校方申訴，陽明交大為處理相關爭議，仍有保留當初甄選資料供查核的必要，因此個資蒐集目的尚未消失或期限屆滿，校方未立即刪除資料也難認違法。一審判陳女敗訴。

陳女不服上訴，主張一審認定事實錯誤、漏未判斷重要爭點，也質疑李女並非口試委員，校方原可調閱口試評分表、錄音等資料，不必查看她的履歷。二審法官認為，小額事件第二審僅能針對違背法令上訴，陳女提出的理由多屬重新爭執證據取捨及事實認定，並未合法具體指出原判決違背法令，最終駁回上訴，不得抗告。