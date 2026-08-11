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獨／她參加婚宴在停車場滑倒摔傷頸椎 南院判五星級酒店要賠89萬餘元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓婦人前往五星級酒店參加婚宴，在停車場滑倒摔傷頸椎，她提告酒店沒有保持地面乾燥、也沒有設置警告標示導致她受傷，求償147萬餘元及懲罰性賠償金73萬餘元；酒店主張並無過失，台南地院認定事故現場讓消費者正常步行難以預見並避免危險，判決要賠89萬餘元。可上訴。

陳姓婦人提起請求損害賠償訴訟主張，2023年11月11日晚間，因妹妹娶媳婦至台南市一間五星級酒店參加婚宴，結束後她與姊姊及姊姊2名子女一同前往地下停車場；當她走到車輛停放處附近，因地面有約90公分×120公分大範圍潮濕油漬，且光線昏暗、無任何警告標示，導致滑倒。

陳婦表示，她當下全身疼痛，原本以為休息即可好轉，沒想到休息1日後疼痛加劇，同年11月13日至醫院就診，診斷受有頭部外傷併第一第二頸椎脫位，同日轉急診，進行頸椎固定手術，術後入加護病房，再轉普通病房；7天後才出院，出院後仍須回診追蹤治療。

陳婦指出，她因事故受有醫療費37萬6870元、看護費9萬6000元、輔助器材費1萬1100元、就醫交通費1萬250元、雇請他人清理房屋、煮飯送餐費用17萬9800元，加上精神慰撫金80萬1120元等損害，合計147萬5140元。

陳婦認為，酒店有保持地面乾燥、不讓消費者行走間滑倒風險管理維護之責，若地面濕滑，更有設置警告標示，提醒消費者注意義務；酒店置濕滑油漬於不管，導致她滑倒受傷，她除請求酒店公司及其法定代理人連帶賠償受損款項，酒店也應依消費者保護法給付損害額0.5倍懲罰性賠償金73萬7570元。

酒店表示，停車場設置符合法規，且每日定時派員清潔，因停車場為開放公共空間，偶爾會因外面下雨顧客車輛進出、車輛空調、排氣管冷凝而滴水，導致地面濕滑，停車場牆面亦貼有「小心地滑」警告標示；陳婦稱停車場有大範圍潮濕油漬、光線昏暗、無警示等，並非事實。

酒店認為，事故發生時停車場尚屬明亮、並無潮濕情形，陳婦只要稍微注意應不致跌倒受傷，應認陳婦對於損害發生有過失；陳婦既未能舉證證明公司有過失，則求償及請求給付懲罰性賠償金，均屬無據。另外其請求的看護、就醫交通、請人打掃煮飯費用與精神慰撫金不是無必要就是金額過高。

法院指出，陳婦參加婚宴在停車場滑倒受傷，有停車場監視器錄影畫面、醫師診斷證明、醫院相關費用收據為證，堪認屬實；經勘驗現場影像，陳婦滑倒時整個人往前飛撲在地，可聽到「砰」的1聲，該處照明較其他車道確實明顯不足，附近柱面及地面亦未見設置「地面濕滑」。

法院表示，雖然畫面無法看出陳婦滑倒處地面有無水或油，但其提出隨行親友拍攝照片佐證，地面確實有不明液體與深色汙漬，親友也出庭作證，地面有水漬及油漬痕跡，當下有拍照，但並沒有伸手去摸；即使無法確認液體確實為油漬，但確有地面潮濕、光線昏暗，且未設置相關警示標誌。

法院認為，陳婦正常步行，速度平穩，途中並無奔跑、嬉戲、低頭滑手機、跨越車輪擋或其他異常行走情形，卻因地面濕滑右腳突然向前滑動，身體旋即失去重心往前撲倒；酒店對於停車場未維持通常乾燥、防滑安全狀態，亦未適時清除積水，或設置警告標示，應認對事故有過失。

法院審酌，事故現場存致一般消費者於正常步行時難以預見並避免危險，難認符合消費者保護法所稱可合理期待安全性；經加減相關醫藥費用後，認定陳婦得請求賠償損害金額為59萬6199元，酒店另應給付損害額0.5倍懲罰性賠償金29萬8100元，總計89萬4299元。

陳姓婦人在五星級酒店停車場滑倒摔傷頸椎，台南地院認定事故現場讓消費者正常步行難以預見並避免危險，判決要賠89萬餘元。聯合報系資料照
陳姓婦人在五星級酒店停車場滑倒摔傷頸椎，台南地院認定事故現場讓消費者正常步行難以預見並避免危險，判決要賠89萬餘元。聯合報系資料照

停車場 酒店 婚宴

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