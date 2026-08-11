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昨才請辭！前北市府發言人李政軒30萬交保 捲入台中市府洩密案
台中市政府驚傳遭搜索，檢調掌握台中市府參事顏迺倫擔任秘書處長期間，連同現任主秘黃雅希、國際事務科科長洪隆益，以及當時擔任台中市長盧秀燕的秘書李政軒（前台北市發言人，昨辭職）捲入勞務採購洩密案，中檢複訊後命顏女、李男，各15萬元、30萬元交保，不排除案情向上發展。
台中地檢表示，現任台中市政府參事顏迺倫（案發時為秘書處處長）、秘書處主任秘書黃雅希（案發時為秘書處專委）、國際事務科科長洪隆益，及曾任台北市政府發言人李政軒（案發時為台中市工商發展投資策進會幹事，派駐台中市府擔任盧秀燕秘書）等人。
中檢說，調查局報指揮偵辦2020年間就台中市政府秘書處之勞務採購案，涉嫌洩密等案件，指派檢察官陳君瑜檢察官8月6日指揮中檢重案支援中心檢察事務官、調查局、警方等，持法院搜索票，前往台中市政府秘書處、顏迺倫等4人住處，共計4處執行搜索。
檢方並約談被告顏女、黃女等4人、同案被告林姓廠商，及證人9人到案說明。
中檢表示，經檢察官偵訊後，認被告顏迺倫、李政軒、黃雅希、洪隆益等4人涉犯洩密等罪嫌重大，但無羈押之必要，複訊後命顏迺倫、李政軒2人，分別諭知15萬元、30萬元具保候傳及限制出境、出海；其餘被告、證人則均諭知請回。
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