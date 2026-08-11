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律師斜槓移民業務 假「商務履約」助陸客來台還代辦貝里斯國籍護照

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

維鐸國際法律事務主持所律師陳振瑋成立「維鐸移民顧問公司」，涉與加仁國際移民顧問公司實際負責人施逢燊經營大陸地區人民移民海外業務，非法以不實「商務履約」名義讓大陸人士來台，並代辦我國友邦貝里斯的國籍護照。台北地檢署偵結，依違反台灣地區與大陸大區人民關係條例起訴陳等7人。

律師陳振瑋、其特助陳弘宇、移民業者施逢燊、昀倡公司實際負責人賴玉堂、賴的胞妹賴榆琇、煜泰宏公司負責人林桂紅、林的男友智泰科技公司負責人許志青等7人起訴，建請量處適當之刑，陳振瑋犯罪所得2萬5千元宣告沒收。

檢方調查，陳振瑋因律師業務認識賴榆琇、林桂紅，因執行移民公司業務與施逢燊合作辦理大陸人民移民海外業務，涉嫌引介大陸籍建築安裝公司技術部祝姓經理、杜拜商貿易公司孫姓採購總監、電梯公司總經理李鳳祥等3人入境，到貝里斯駐台大使館接受貝里斯護照及國籍相關面台，陳、施每件國籍申請案報酬8萬元美金，陳從中每件收取5千元美金，最終，貝里斯政府未核准國籍申請，已退款。

檢方追查，林桂紅提供煜泰宏公司大小章給陳振瑋製作不實的商務活動計畫書及行程表，申請大陸籍人士商務履約來台，施逢燊透過不知情的旅行社靠行業者李女，在移民署網站申請祝、孫、李3人「商務履約」來台，祝、孫2023年9月、10月間分別入境5、6天後離台。李鳳祥因未申報其為江蘇省人民大會代表身分，遭退件且未補件而未來台。

檢方另查出，昀倡公司賴玉堂以2萬5千元請陳振瑋代辦大陸籍環保科技公司陸姓總經理來台，請胞妹賴榆琇聯繫陳振瑋、特助陳弘宇，並提供昀倡公司大小章用來製作相關文件，但昀倡公司未符合邀請單位資格，移民署未准許；陳振瑋則招攬林桂紅男友許志青以科技公司名義向移民署申辦商務履約來台，2024年7月順利來台5天後離台。

維鐸國際法律事務所律師陳振瑋涉嫌與移民業者合作經營大陸人移民海外業務，以不實商務履約名義申辦大陸人來台，擬取得貝里斯國籍、護照。聯合報系資料照片
維鐸國際法律事務所律師陳振瑋涉嫌與移民業者合作經營大陸人移民海外業務，以不實商務履約名義申辦大陸人來台，擬取得貝里斯國籍、護照。聯合報系資料照片

護照 移民 國籍

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