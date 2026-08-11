快訊

變頻冷氣開整天真的省？他2個月不關電費僅千元 台電揭真相

高雄市長之爭…醫曝1跡象年底恐翻盤 牽動2028大局

哥倫比亞強震已132死570傷！咖啡三角區淪重災 專家指3因素加劇破壞力

聽新聞
0:00 / 0:00

揪女友同死害「一屍兩命」...他宣判前陳屍家中 高院改判公訴不受理

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市吳姓廚師沉迷線上博奕欠債無力償還，前年和懷有身孕的呂姓女友一同輕生卻獨活，造成一屍兩命的悲劇，吳被起訴家暴加工自殺罪嫌，一審國民法官庭判刑4年6月，吳提上訴後，卻在二審宣判前陳屍家中，台灣高等法院今撤銷原判決，改判公訴不受理。

本案源於吳平時與呂女同居在新北市三重區的租屋處，他嗜賭積欠數十萬元債務，也無法再借錢支應生活費，女友也向銀行信貸30餘萬元，又因腳部受傷無法工作，不能如期清償欠款。

呂女2024年11月25日傳訊給吳「老公，如果人沒了，是不是銀行不用再繳款」，萌生輕生念頭；吳未積極勸阻，反而回傳「老公不想撐了，老婆，會願意陪著一起嗎」等語，邀約女友共同輕生。

兩人同年12月20日下午1時許，在租屋處緊閉門窗，用膠帶封死門縫後燒炭，呂女一氧化碳中毒身亡、腹中胎兒也無法保住，吳送醫撿回一命。檢方依家暴謀為同死而幫助他人自殺罪嫌起訴吳，並具體求刑1年6月。

新北地院國民法官庭一審認為吳經鑑定有酒精使用障礙症、嗜賭症與反社會型人格障礙症，吳坦承犯行卻未積極與女友家屬和解，判4年6月徒刑。吳認為量刑過重提上訴。

高院上月14日開庭時，吳否認知悉女友懷孕，也否認借錢博弈，稱他「有多少錢就玩多少」，律師也提出診斷證明書，表示吳早就有輕生念頭，在二審審理期間也再度輕生，住院9天才救回。

呂女家屬反駁，吳在一審審判表示「願意承擔一切」，判決下來卻覺得關太久要上訴，「要錢你說沒錢，要你去關又嫌判太重，你到底想怎樣」，害死一屍兩命還不珍惜、不尊重自己生命的人，關多久有差別嗎？

高院定今日宣判，未料吳於上月24日被發現在家中房間身亡，高院今撤銷一審判決，判決公訴不受理。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

女友 家暴 台灣高等法院

延伸閱讀

63歲男淪詐團「高齡車手」領補助度日、養身障兒…悲慘身世曝

前女友假約設局！台中男慘遭強盜凌虐 狠女二審改判1年6月獲緩刑

郭哲敏護妻小！聲請撤銷扣押大直豪宅 法院准了...要他先繳2億擔保金

所長遇毒駕死劫殉職 稚子「我也想要有個爸爸」

相關新聞

昨才請辭！前北市府發言人李政軒30萬交保 捲入台中市府洩密案

台中市政府驚傳遭搜索，檢調掌握台中市府參事顏迺倫擔任秘書處長期間，連同現任主秘黃雅希、國際事務科科長洪隆益，以及當時擔任台中市長盧秀燕的秘書李政軒（前台北市發言人，昨辭職）捲入勞務採購洩密案，中檢複訊後命顏女、李男，各15萬元、30萬元交保，不排除案情向上發展。

北市前發言人、中市前秘書處長涉洩密 市府：舊案近日搜索令人費解

台北市政府前發言人李政軒、台中市政府秘書處前處長顏迺倫等人日前遭檢方搜索，涉嫌洩密，李、顏分別以30萬元、15萬元交保。台中市政府說明，該案是2020年模擬聯合國的勞務採購案，調查局5年前就成案調查，不太清楚為何最近才發動搜索，尊重司法。

獨／她參加婚宴在停車場滑倒摔傷頸椎 南院判五星級酒店要賠89萬餘元

陳姓婦人前往五星級酒店參加婚宴，在停車場滑倒摔傷頸椎，她提告酒店沒有保持地面乾燥、也沒有設置警告標示導致她受傷，求償147萬餘元及懲罰性賠償金73萬餘元；酒店主張並無過失，台南地院認定事故現場讓消費者正常步行難以預見並避免危險，判決要賠89萬餘元。可上訴。

辜仲諒想赴中國開會、主持U12閉幕典禮 法院准了...他得先繳3億保證金

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，並被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。辜以身為世界棒壘球總會執行副會長、亞洲棒球協會總會長，須赴中國開會、主持賽事閉幕典禮並頒獎，聲請暫時解除限制出境，台灣高等法院裁定辜提出3億元保證金後，自8月12日至16日解除限制出境、出海及科技監控，並責付運動部常務次長洪志昌及律師葉建廷。

控中國附醫急救延誤致心肌壞死死亡 求償500萬二審認無過失判駁回

台中市劉姓男子因心肌梗塞急診就醫，指控中國醫藥大學附設醫院醫師，未在黃金90分鐘內緊急手術，導致其心肌缺氧壞死並受有不可逆傷害，劉提告求償500萬元。中國附醫與蕭姓醫師主張，劉男屬於非ST段上升型心肌梗塞，因患者與家屬對手術有疑慮，遲未簽署同意書，醫療處置完全符合常規，一審判劉男敗訴，劉上訴二審，改求償200萬元，台中高分院近日審結，駁回上訴。

台中市府洩密案搜索時機令人費解？台中地檢：去年報指揮、分案

台中地檢署8月6日搜索台中市府參事顏迺倫（時任秘書處長）、前台北市府發言人李政軒（時任台中市長盧秀燕秘書），追查中市府2020年舉辦模擬聯合國活動勞務採購涉嫌洩密；中市府法制局長李善植稱本案調查局2021年立案，調查5年日前才搜索「令人費解」；中檢回應，調查局2025年才報指揮，檢方同年分案追查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。