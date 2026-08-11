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辜仲諒想赴中國開會、主持U12閉幕典禮 法院准了...他得先繳3億保證金

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等被控澄清湖大樓購地案，一審判7年8月徒刑，並被限制出境且每日定點於戶籍地拍照報到。辜以身為世界棒壘球總會執行副會長、亞洲棒球協會總會長，須赴中國開會、主持賽事閉幕典禮並頒獎，聲請暫時解除限制出境，台灣高等法院裁定辜提出3億元保證金後，自8月12日至16日解除限制出境、出海及科技監控，並責付運動部常務次長洪志昌及律師葉建廷。

辜仲諒主張，他身為世界棒壘球總會執行副會長、亞洲棒球協會總會會長，須於今年8月13日前往中國上海，與世界棒總總會長商談2027年舉辦世界12強棒球賽及2028年洛杉磯奧運棒球賽參賽資格賽等事，爭取於臺灣舉辦比賽。

辜指出，亞洲棒協將於同年8月9日至15日，在中國杭州舉辦第12屆亞洲盃U12棒球錦標賽，他也須於8月15日到場主持賽事閉幕典禮並頒獎，此次行程具公益性，他有親自出席的必要性與急迫性，且運動部常務次長洪志昌及辯護人律師葉建廷均已出具聲明書，願擔任受責付人，並由葉建廷陪同出返國。

辜向法院表示，他先前曾多次經法院准許暫時解除限制出境、出海，均遵期返回，因此請請法院准暫時解除他自8月12日起至8月16日的限制出境、出海及科技設備監控。

高院審酌相關電子郵件、邀請函及賽程表等資料，考量相關會議及比賽性質、會議時間、議程、賽程、辜仲諒出席與會目的及任務等，認為辜稱自己有親自出席的必要，說法可採信，另審酌辜先前多次經法院暫時解除限制出境、出海後，皆遵期返國，可見辜本次出境，具相當公益目的，有暫時解除限制出境、出海及科控的必要。

裁定指出，再審酌洪志昌及葉建廷律師均提出聲明書表示「願受責付」等語，准辜仲諒於提出3億元保證金後，自8月12日起至16日解除限制出境、出海，並責付洪志昌、葉建廷。

辜仲諒。聯合報系資料照
辜仲諒。聯合報系資料照

辜仲諒 U12 澄清湖

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