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黃花風鈴木突倒壓死送信郵差 母痛失長子求國賠 二審加碼賠176萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣孫姓郵差前年4月騎郵務機車送信，行經彰化縣芬園鄉彰南路時，突遭黃花風鈴木倒塌壓死，孫母痛失獨子，怒告管轄該路段的公路局管理不當，有疏失，求償321萬餘元，控訴「痛失長子、苦不堪言」，公路局辯稱樹倒是地震、豪雨、強風複合因素釀成的不可抗力。一審判公路局需146萬餘元，全案上訴台中高分院後，二審加碼判賠至176萬餘元，尚未確定。

判決指出，孫姓郵差為彰化郵局員工，2024年4月26日中午12時21分許，騎乘郵局機車行經彰化縣芬園鄉彰南路時，一棵黃花風鈴木路樹突然倒塌，將孫壓倒，送醫後仍宣告不治。

孫母事後為兒子支出殯葬費46萬元，主張尚可受兒子扶養12.28年，依平均月消費支出換算求償扶養費75萬3652元，另求償精神慰撫金200萬元。

公路局辯稱，已定期委外巡查路樹，管理並無欠缺，喪葬補助費36萬元、互助金25萬元應予扣除，並質疑孫婦扶養費及慰撫金請求過高。

台中地院審理後認為，國賠責任採無過失主義，公路局未及時對根基不穩的路樹加固或移除，管理顯有欠缺；但孫母名下有多筆利息所得，難認不能維持生活，扶養費請求不予採認，判賠殯葬費46萬2808元、慰撫金100萬元，共146萬2808元。

孫婦不服慰撫金過低及扶養費遭駁回提起上訴，公路局也就敗訴部分提起附帶上訴。

台中高分院近日審認，公路局南投工務段長曾受訪表示，肇事路段沿線366棵黃花風鈴木樹齡逾30年，因地形風及植栽環境存在倒伏風險，經專家勘查發現93棵根部支撐不佳，恐因氣候變遷豪雨鬆動傾倒，最後決定在2024年9月移除。

法官認定，公路局在事故發生後，才進行風險評估、移除問題路樹，事故前卻疏於預防措施，難辭其咎，扶養費部分則仍因孫婦具相當財力遭駁回。

法官審酌孫婦與亡子同住相依、精神受創甚鉅，將慰撫金上修至130萬元，加計殯葬費共176萬2808元本息，仍可上訴。

孫姓郵差前年4月間騎郵局機車，行經彰化縣芬園鄉彰南路時，遭倒伏的路樹壓中，送醫不治。圖／讀者提供
孫姓郵差前年4月間騎郵局機車，行經彰化縣芬園鄉彰南路時，遭倒伏的路樹壓中，送醫不治。圖／讀者提供

孫姓郵差前年4月間騎郵局機車，行經彰化縣芬園鄉彰南路時，遭倒伏的路樹壓中，送醫不治。圖／讀者提供
孫姓郵差前年4月間騎郵局機車，行經彰化縣芬園鄉彰南路時，遭倒伏的路樹壓中，送醫不治。圖／讀者提供

郵差 國賠 風鈴木

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