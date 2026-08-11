闆娘帶員工逛大潤發「漏刷」4千 辯餵奶趕時間代價18萬

張女經營手作創作店，2024年7月帶著2名員工到新竹忠孝大潤發購物，3人在自助結帳區竟將部分商品未刷條碼就放進推車，總計「漏刷」4424元商品，被賣場員工發現攔下。張女與其中古姓員工遭新竹地院依結夥三人以上竊盜罪，各判刑6月，可易科罰金18萬元。

判決書指出，張女經營手創店，馮男及古男都是她的員工。3人於2024年7月17日下午2時44分許駕車前往新竹市忠孝大潤發購物，隨後分成2組使用自助結帳機結帳。

檢方調查，3人結帳過程中，將部分未刷過條碼的商品直接放進推車，佯裝已完成結帳，漏刷商品多達數十件，包括愛文芒果、紅肉火龍果、香蕉、衛生紙、奶茶、洋芋片、小魚杏仁、地瓜葉、紅麴燒肉、烤雞、泡麵、布丁、文蛤及米餅等，總價4424元。

賣場人員發現3人購買的商品相當多，發票明細卻明顯不符，檢查發現3人實際結帳金額僅3028元，另有4424元商品未結帳，隨即要求重新掃描商品確認並報警。警方後續扣得相關商品，已全數發還大潤發。

張女起初否認犯行，稱當時趕著餵奶及接小孩，沒有確認螢幕是否顯示商品條碼已成功刷入；馮男則稱由張女負責刷條碼，他只負責把商品裝袋，以為商品經過掃描就是已結帳；古男也辯稱商品太多，沒有注意刷條碼後畫面是否變化。

檢警根據現場監視器畫面、結帳明細及相關證詞，認定3人確實分成2組，以部分商品未掃描條碼的方式竊取商品。法官審理時，張女及古男才坦承犯行；另名馮男則已由法院另行審結。

法官審酌，張女、古男欠缺尊重他人財產權的觀念，造成財產損失並危害社會治安，但考量2人最終坦承犯行，竊取商品也已全數返還，犯罪危害已有降低，最終依結夥三人以上竊盜罪，各判有期徒刑6月，科罰金18萬元。