監獄風雲...受刑人不服管教毆打管理員 又與獄友糾紛持筆壓肩猛刺

24歲葉姓男子在法務部矯正署台南第二監獄服刑，之前已不服管教，動手攻擊管理員，他又僅因與凌姓受刑人發生糾紛，便持筆走到凌的身後壓住肩膀刺擊，凌逃跑時還緊追在後，總共刺擊7下並徒手毆打；台南地院審理時，葉承認犯行，依傷害罪判處拘役40日。可上訴。

葉姓男子因案服刑，2024年6月26日12時許，葉在衛生科診間看診時，因不滿柯姓主管要求確實配戴口罩，持診間內椅子欲攻擊柯，再與柯及梁姓管理員拉扯；過程中葉將柯推倒及舉起摔在地上，柯右側手肘擦傷、右側小腿擦傷（傷害撤回告訴），台南地院去年4月依妨害公務罪判處拘役30日。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，葉姓男子去年12月29日上午10時許，在第二監獄五工廠，以筆刺擊及徒手毆打凌姓受刑人，致凌受有左後腦紅腫痛、腰椎紅腫痛、右大腿接近屁股紅腫痛、鼻樑流血、左手臂破皮、左手背流血等傷害，配戴眼鏡亦不堪使用，提出傷害、毀損告訴。

檢察官勘驗監獄監視器影像，畫面可見葉走到凌的身後，右手持不明長條物體朝凌的後腦由上往下連刺2下，凌被襲擊而站起，葉左手壓住凌的左肩，朝凌後腦由上往下連續刺擊2下，凌雙手抱頭向後方逃跑，葉緊追在後，繼續朝凌的身後由上往下連刺3下。

偵訊時，葉承認徒手毆打凌，但否認持工具攻擊，檢方將葉依傷害、毀損罪嫌提起公訴；法院審理時，葉自白犯罪，裁定不經通常程序審理，改以簡易判決處刑，認定葉犯行明確，葉一行為同時觸犯2罪名，從一重論以傷害罪處斷。

法院審酌，葉未思以理性、和平方式處理紛爭，竟因與凌發生糾紛，即任意傷害凌並毀損其眼鏡，未尊重他人身體、健康及財產法益，情緒管理及自我克制能力均有所不足；考量其承認犯行，未能與凌達成和解賠償損害，依傷害罪判處拘役40日。