「守護家鄉的一票」屏檢喊話村里長 歷年賄選獎金累計逾8202萬

2026九合一選舉倒數三個多月，屏東地檢署近日製作的「守護家鄉的一票-檢察長給鄉親的一封信」，寄給屏東縣443名村里長，一同維護選舉公平公正與民主價值努力。屏檢也指出，屏檢歷年核發檢舉賄選獎金累計8202萬餘元，2022選舉查察刑事案件中法院判決有罪169件。

「守護家鄉的一票」，屏東地檢署檢察長林彥良在寫給鄉親的一封信中，將拒絕賄選、防杜幽靈人口、防制境外勢力與非法招待、嚴禁選舉賭盤理念深化在村里。

林彥良在信件中提醒，若無實際居住，為使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍、取得投票權並投票，可能涉及虛遷戶籍罪，最高可處5年有期徒刑。若受境外敵對勢力指示、委託或資助，以免費或顯不相當低價招攬選民旅遊，藉此影響投票意向，招攬、出資者可能涉及投票行賄罪，最高可處10年有期徒刑。

檢方也提醒，若以候選人得票數或當選與否作為下注標的「選舉賭盤」，下注者最高可處6月有期徒刑，開設賭盤營利者最高可處5年有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

林彥良表示，屏東地檢署歷年來核發檢舉賄選獎金累計達8202萬餘元，其中偵辦2022年地方公職人員選舉查察刑事案件而獲法院判決有罪確定共計169件，可見選舉查察與宣導，需結合公私部門，全面深入推廣，營造全民拒絕妨害選舉的社會氛圍，最能見效。

屏檢表示，若發現妨害選舉違法情事，可撥打檢舉專線0800-024-099按4，身分將予保密；如因檢舉查獲境外勢力介選等案件，符合規定者最高可獲2000萬元檢舉獎金。

屏東地檢署近日製作的「守護家鄉的一票-檢察長給鄉親的一封信」，寄給屏東縣443名村里長，一同維護選舉公平公正與民主價值努力。圖／屏東地檢署提供