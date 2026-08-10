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大學助理好奇校務公文 找到漏洞入侵校務系統遭檢舉被判徒刑

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣某大學國際企業管理學陳姓助理，利用「學生選課密碼查詢系統」的漏洞，查詢教職員登入校務系統的職編帳號所對應密碼，使用35名教職員的職編帳號和密碼，入侵4名校務人員的校務系統瀏覽校務公文。彰化地法院審結，依犯無故入侵他人電腦相關設備罪，判處應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

判決書指出，陳姓助理利用學校校務系統漏洞，查出校內教職員工的職編帳號和密碼，2021年4月至2024年5月在國企系辦公室使用他的個人電腦上網連線到學校icloud、教師資訊系統等校務系統，使用35名教職員的職編帳號和密碼，未經葉姓等4名校務人員同意或授權，入侵校務人員的校務系統瀏覽校務公文，連當時主任秘書的職編帳號和密碼也被他使用，登入校務人員的校務系統瀏覽公文。

學校收到附有校級內部公文的檢舉函，得悉學校資料外洩，報請彰化縣調查站處理，經縣調站循線追查並扣得筆電、平板等物品，通知4名校務人員以證人身分作證，校務人員始警覺自己的職編帳號、密碼遭人盗用，連同主任秘書訴由彰化縣調站報告彰化地檢署偵查起訴。

彰化地院審酌，陳姓助理僅基於對校務的好奇，未經校務人員同意而入侵他人的電腦設備，法治觀念淡薄，所為實屬不該，且經地院3度安排調解，迄今尚未獲4名校務人員諒解，惟考量他始終坦承犯行，態度尚可，且犯行未造成校務秘密洩漏或其它損害，兼衡他自陳教育程度、工作及收入、家庭經濟生活等一切情狀，及兼衡刑罰經濟與公平等節，定其應執行之刑如主文所示。可上訴。

彰化地方法院依犯無故入侵他人電腦相關設備罪，4罪，判處陳姓助理應執行有期徒刑4月，得易科罰金。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院依犯無故入侵他人電腦相關設備罪，4罪，判處陳姓助理應執行有期徒刑4月，得易科罰金。記者簡慧珍／攝影

彰化 大學

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