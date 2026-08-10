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她租屋經營木箱行退租時留3噸廢木材 房東提告要她付清運費11萬勝訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陶姓男子把房屋租給劉女經營木箱行，租約終止後，劉女遺留超過3公噸的廢木材。陶男委清運花了11萬元，提告要求劉女支付。劉女提出她可用更少的費用清除、建商說沒關係等理由抗辯，未獲法官採信，指劉女應回復房屋原狀，判她要負擔這筆清運費

陶男提告指出，劉女租他的房子經營木箱行，退租搬走後，遺留廢木材等垃圾不願清理，溝通無效，只能在今年1月間委請一家開發公司清理，合計支出垃圾清運費11萬250元。他認為這筆費用應由劉女負擔，因此提告要求劉女如數給付。

劉女答辯，臨時被房東告知要搬走，當時還在合約有效期限內，陶男要她付這筆費用沒有道理。她是在去年年9月間開始接洽新承租地點準備搬走，也簽約，去年10月間完成搬遷。當時因建商訴請拆屋還地，有將一部份用不太到的東西滯留現場，大部分是木頭。因為時間也比較急，她有和建商溝通，建商說沒關係。陶男也可以用更便宜的價格由她清運垃圾，聲明駁回告訴。

基隆地方法院法官審理後指出，劉女去年10月間搬遷，代表雙方默示合意終止房屋租約，劉女自應將房屋返還陶男。

法官說，陶男自行委外清運垃圾時，這批木材雜亂堆放在房屋內，客觀上難認有經濟利用價值。劉女也說用不太到這些木材，自承為廢棄物。劉女應在房屋租約終止後，儘速清運木材，但遲未進行，導致陶男需付費委外清理。

因為木材總量超過3公噸，法官認為陶男委請專業清運機構加以清運，以免違反廢棄物清理法，所支出費用有必要且合理，請求劉女如數返還應予准許。

劉女指陶男可以用更便宜的價格，請她清運這批廢棄物，並提出雙方協議清運垃圾費用LINE對話佐證。法官說，劉女並未履行約定清運屋內垃圾承諾，何況租約終止後，劉女即應自行清運，回復房屋原狀，沒有理由要陶男負擔相關費用，辯詞無足採信。

至於劉女稱，因為要拆屋還地，建商向她說沒有關係，因為拆遷也是直接挖掉，因為未舉證也難採信。劉女應負回復房屋原狀責任，也與建商無涉，不能用建商的承諾免除清運義務，判決劉女應給付陶男11萬250元。全案可上訴。

基隆市陶姓男子把房屋租給劉女經營木箱行，租約終止後，劉女遺留超過3公噸的廢木材。陶男委清運花了11萬元，提告要求劉女支付。法官指出，劉女搬走後應回復房屋原狀，判她要負擔這筆清運費。聯合報系資料照
基隆市陶姓男子把房屋租給劉女經營木箱行，租約終止後，劉女遺留超過3公噸的廢木材。陶男委清運花了11萬元，提告要求劉女支付。法官指出，劉女搬走後應回復房屋原狀，判她要負擔這筆清運費。聯合報系資料照

基隆 房東 租屋 運費

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