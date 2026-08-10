防堵賄選、境外介選橋檢出招「所長當快遞」 檢察長親筆信送390名里長

地方公職人員選舉投票日定於今年11月28日登場，為避免境外勢力或其他方式介入選舉，橋頭地檢署檢察長郭景東撰寫「守護家鄉的一票，檢察長給鄉親的一封信」，發動轄區七個警分局、動員派出所所長「親自面交」轄內390位里長，築起反賄防火牆。

基層選舉向來被視為綁樁與樁腳動員的主戰場，橋檢此次與警方合作，由各分局偵查隊將信件轉交派出所長，由所長或偵查隊長親自將檢察長的公開信交付里長，並當面剖析法律利害。

郭景東在信中特別針對最高檢察署鎖定的「四類選舉不法態樣」列為重點，一為堅守乾淨選風，嚴禁買賣票；第二，凡意圖使特定候選人當選而虛偽遷徙戶籍者，法條祭出最高5年有期徒刑。

第三，境外勢力介選與違法旅遊招待，凡受指示或資助，以免費或顯不相當低價招攬團客並要求支持特定候選人者，主事者最高可處10年重刑；若涉及反滲透法，刑責更將直接加重二分之一。最後則鎖定選舉賭盤，開盤營利者最高可處5年有期徒刑，併科50萬元罰金。

若民眾忌憚人情壓力或擔心身分曝光。橋檢在親筆信中附上專屬「單線檢舉LINE群組 QR CODE」，主打一對一加密對話，搭配檢舉專線（07-6119352），確保舉報資料滴水不漏。