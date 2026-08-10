他走進台南派出所開直播喊「來這邊開槍」、「等下要丟芭樂」 判刑4月

呂姓男子日前走進台南市警第六分局大林派出所，用手機開啟社群媒體「TIK TOK」直播，並在他的直播間觀眾前當著值班員警的面說出「他們要我來這邊開槍」、「我還有帶槍」、「等下要丟芭樂（即手榴彈）」；台南地院認定犯行明確，依妨害秩序罪判刑4月。可上訴。

判決書引用台南地檢署起訴書指出，呂姓男子今年5月10日下午1時許，走進大林派出所內直播說出相關言語，員警當場依現行犯將呂逮捕，依妨害秩序罪嫌送辦；檢方偵訊時，呂承認犯行，派出所監視器錄影畫面也拍下他直播過程，將他提起公訴、聲請簡易判決處刑。

法院認定呂無故前往警局以手機直播，並當場以將對派出所使用槍枝、手榴彈等語恐嚇執法人員，公然挑釁國家公權力、視法治如無物；審酌呂犯後承認犯行，犯後態度尚可，考量其犯罪手段、犯罪動機，致生危害於公安程度等，依妨害秩序罪判刑4月。