聽新聞
0:00 / 0:00

郭哲敏護妻小！聲請撤銷扣押大直豪宅 法院准了...要他先繳2億擔保金

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

八八會館負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法判刑11年8月，二審撤銷改判9年8月徒刑，案件上訴第三審審理中。郭聲請撤銷扣押位於大直的億元豪宅，台灣高等法院裁定郭繳納2億1449萬餘元後，撤銷扣押命令，可抗吿。

據悉，高院二審認為郭哲敏已繳回犯罪所得，今年5月29日改判9年8月徒刑，檢方不服提上訴，郭則針對「沒收35億元」部分提上訴，案件仍在最高法院審理中。

郭哲敏聲請主張，他位於大直的不動產，在案件偵查期間被檢察官扣押，而房產平時是供妻子、小孩居住的，為了避免房產未來因案件執行追徵程序，造成妻小必須離開原本熟悉的環境，加上小孩年幼，也不希望因生活環境劇烈變動而有心理陰影，請求法院准許他繳納相當擔保金，代替扣押不動產。

高院指出，郭哲敏因違反銀行法等案件，被新北地檢署檢察官聲請扣押財產，新北地院2023年裁准於9億905萬餘元的價值範圍內，扣押郭哲敏的20項財產，檢察官也發函地政機關禁止處分郭位於大直的房產。

裁定指出，郭哲敏二審判刑9年8月，並宣告沒收扣案已繳交國庫的犯罪所得7759萬餘元，未扣案的犯罪所得33億5588萬餘元追徵其價額，案件上訴第三審中，至於大直房產部分，高院二審並沒有認定屬於郭在本案的犯罪所得標的。

高院認為，郭哲敏大直房產被扣押，是為供保全將來追徵犯罪所得之用，郭願意繳納擔保金，應可達到相同的追徵目的，而不一定要以扣押為手段。

不過，郭哲敏主張願以當時購買房產的價格，也就是願提供6987萬餘元作為擔保金，但高院調取實價登錄資料，顯示郭購入總價為2億元，認為郭主張的擔保金額，顯然低估大直房產的價值。

高院指出，大直房產是郭哲敏於2019年購買，單價為每坪136.51萬元，總坪數146.51坪，且該房產是大直地區著名豪宅，視野景觀極佳，加上近年來國內住房建物仍呈上漲趨勢，如今房產價值應已高於郭當初購買時的價格，依實價登記記錄估算，房產價值為2億1449萬餘元，因此裁定郭提出2億1449萬餘元擔保金後，撤銷扣押命令。

88會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照
88會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照

八八會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照
八八會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照

郭哲敏 洗錢 大直 豪宅

延伸閱讀

新北國中生遭割頸身亡…乾哥乾妹一審要賠938萬 高院二審今再開辯論

狠詐慈濟10億！女律師和香港富商馬廷海交好 拿2億給他蓋台北天空塔

前女友假約設局！台中男慘遭強盜凌虐 狠女二審改判1年6月獲緩刑

63歲男淪詐團「高齡車手」領補助度日、養身障兒…悲慘身世曝

相關新聞

郭哲敏護妻小！聲請撤銷扣押大直豪宅 法院准了...要他先繳2億擔保金

八八會館負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法判刑11年8月，二審撤銷改判9年8月徒刑，案件上訴第三審審理中。郭聲請撤銷扣押位於大直的億元豪宅，台灣高等法院裁定郭繳納2億1449萬餘元後，撤銷扣押命令，可抗吿。

急診室罵護理師「你也有病」無罪 護理師嘆謾罵未達違法 傷害真實存在

鍾姓男子在急診室謾罵護理師判無罪，醫院表示尊重判決，呼籲民眾尊重第一線醫事人員。1名護理師說，謾罵未達違法，但傷害真實存在。這類傷害造成心理耗損，負面情緒累積，正是護理人員職業倦怠，相繼求去的重要原因。

大學助理好奇校務公文 找到漏洞入侵校務系統遭檢舉被判徒刑

彰化縣某大學國際企業管理學陳姓助理，利用「學生選課密碼查詢系統」的漏洞，查詢教職員登入校務系統的職編帳號所對應密碼，使用35名教職員的職編帳號和密碼，入侵4名校務人員的校務系統瀏覽校務公文。彰化地法院審結，依犯無故入侵他人電腦相關設備罪，判處應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

她租屋經營木箱行退租時留3噸廢木材 房東提告要她付清運費11萬勝訴

基隆市陶姓男子把房屋租給劉女經營木箱行，租約終止後，劉女遺留超過3公噸的廢木材。陶男委清運花了11萬元，提告要求劉女支付。劉女提出她可用更少的費用清除、建商說沒關係等理由抗辯，未獲法官採信，指劉女應回復房屋原狀，判她要負擔這筆清運費。

防堵賄選、境外介選橋檢出招「所長當快遞」 檢察長親筆信送390名里長

地方公職人員選舉投票日定於今年11月28日登場，為避免境外勢力或其他方式介入選舉，橋頭地檢署檢察長郭景東撰寫「守護家鄉的一票，檢察長給鄉親的一封信」，發動轄區七個警分局、動員派出所所長「親自面交」轄內390位里長，築起反賄防火牆。

他走進台南派出所開直播喊「來這邊開槍」、「等下要丟芭樂」 判刑4月

呂姓男子日前走進台南市警第六分局大林派出所，用手機開啟社群媒體「TIK TOK」直播，並在他的直播間觀眾前當著值班員警的面說出「他們要我來這邊開槍」、「我還有帶槍」、「等下要丟芭樂（即手榴彈）」；台南地院認定犯行明確，依妨害秩序罪判刑4月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。