郭哲敏護妻小！聲請撤銷扣押大直豪宅 法院准了...要他先繳2億擔保金

八八會館負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法判刑11年8月，二審撤銷改判9年8月徒刑，案件上訴第三審審理中。郭聲請撤銷扣押位於大直的億元豪宅，台灣高等法院裁定郭繳納2億1449萬餘元後，撤銷扣押命令，可抗吿。

據悉，高院二審認為郭哲敏已繳回犯罪所得，今年5月29日改判9年8月徒刑，檢方不服提上訴，郭則針對「沒收35億元」部分提上訴，案件仍在最高法院審理中。

郭哲敏聲請主張，他位於大直的不動產，在案件偵查期間被檢察官扣押，而房產平時是供妻子、小孩居住的，為了避免房產未來因案件執行追徵程序，造成妻小必須離開原本熟悉的環境，加上小孩年幼，也不希望因生活環境劇烈變動而有心理陰影，請求法院准許他繳納相當擔保金，代替扣押不動產。

高院指出，郭哲敏因違反銀行法等案件，被新北地檢署檢察官聲請扣押財產，新北地院2023年裁准於9億905萬餘元的價值範圍內，扣押郭哲敏的20項財產，檢察官也發函地政機關禁止處分郭位於大直的房產。

裁定指出，郭哲敏二審判刑9年8月，並宣告沒收扣案已繳交國庫的犯罪所得7759萬餘元，未扣案的犯罪所得33億5588萬餘元追徵其價額，案件上訴第三審中，至於大直房產部分，高院二審並沒有認定屬於郭在本案的犯罪所得標的。

高院認為，郭哲敏大直房產被扣押，是為供保全將來追徵犯罪所得之用，郭願意繳納擔保金，應可達到相同的追徵目的，而不一定要以扣押為手段。

不過，郭哲敏主張願以當時購買房產的價格，也就是願提供6987萬餘元作為擔保金，但高院調取實價登錄資料，顯示郭購入總價為2億元，認為郭主張的擔保金額，顯然低估大直房產的價值。

高院指出，大直房產是郭哲敏於2019年購買，單價為每坪136.51萬元，總坪數146.51坪，且該房產是大直地區著名豪宅，視野景觀極佳，加上近年來國內住房建物仍呈上漲趨勢，如今房產價值應已高於郭當初購買時的價格，依實價登記記錄估算，房產價值為2億1449萬餘元，因此裁定郭提出2億1449萬餘元擔保金後，撤銷扣押命令。

88會館負責人郭哲敏。聯合報系資料照