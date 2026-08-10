聽新聞
0:00 / 0:00

茶行老母睡夢中遭毒駕撞死…子女今參與審判一度離席 不忍回憶相驗報告

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市劉姓男子去年10月初凌晨疑吸食安非他命後，駕駛BMW轎車撞進西區一間茶行，釀茶行的八旬李姓婦人身亡、茶行張姓業者重傷，全案今天由台中地院國民法官開庭審理，檢方強調，「不是個案而是公共安全的守護」，證據提示時，提示到八旬李婦的相驗報告時，參與審判的李婦兒子、女兒不忍回憶起母親案發時的狀況，一度情緒激動，聲請暫時離席，待情緒平復後才返庭。

全案今天下午在台中地院由國民法官開庭審理，李婦的兒子、女兒聲請參與訴訟，法院裁准，劉男由公設辯護人辯護，對於檢方起訴的犯罪事實，以及毒駕致死罪的罪名，都全部認罪。

劉男的辯護人未聲請調查證據，但劉男辯護人提醒國民法官留意，審理程序時，留意劉男的施用毒品時間與開車時間，還有其生理狀況，以釐清罪責。

審判長諭知，此案在審理程序中的爭點是，劉男過去有前科，是否構成累犯加重刑責的條件，將在後續審理時釐清。

劉男稱，案發前三天才吸食安非他命，會在彰化八卦山隧道逆向行駛，是因為一時視力不好，也坦言從17、18歲就開始吸食毒品，持續吸食的原因是因為「戒不掉」，而車內會有喪屍煙彈是朋友送的，6日沒有吸食。

李婦子女委任的律師廖怡婷說，此案是「一場可以避免的悲劇」，由檢方提示的證據可知，劉男明知吸毒會有想睡的戒斷症狀，明知視力不好，卻開車上路，在彰化八卦山隧道逆向行駛，不只讓自己暴露在高風險的情境中，還把高風險轉嫁到其他人身上。

檢警調查，劉男（43歲）在2025年10月9日凌晨3點多，在利用玻璃球，吸食安非他命毒品後，駕駛藍色BMW轎車，經西區五權西路、五權路口時，車輛失控，撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

劉男因高速撞擊全身多處受傷、昏迷，住院後恢復意識卻一度無法言語，檢方開立鑑定許可後，予以抽血、採尿，尿液中呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，另車內扣到的電子煙疑似含有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯。

檢方在今年5月依毒駕致死罪，起訴劉男，台中地院裁定續押，由國民法官審理，今天開庭審理，連續審理二日。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市劉姓男子去年10月吸食安非他命，駕駛BMW轎車上路，行經西區時撞進茶行，釀八旬李姓婦人身亡、張姓屋主重傷。聯合報系資料照
台中市劉姓男子去年10月吸食安非他命，駕駛BMW轎車上路，行經西區時撞進茶行，釀八旬李姓婦人身亡、張姓屋主重傷。聯合報系資料照

台中市劉姓男子去年10月吸食安非他命，駕駛BMW轎車上路，行經西區時撞進茶行，釀八旬李姓婦人身亡、張姓屋主重傷。聯合報系資料照
台中市劉姓男子去年10月吸食安非他命，駕駛BMW轎車上路，行經西區時撞進茶行，釀八旬李姓婦人身亡、張姓屋主重傷。聯合報系資料照

台中 毒駕

延伸閱讀

所長遇毒駕死劫殉職 稚子「我也想要有個爸爸」

嘉義毒駕男連環撞！紅燈前倒車撞車逃逸 再撞2工廠及民眾遭羈押

阿堯的告白（上）／「我一直以為自己很清醒」 他4度毒駕撞警又害死女友

影／阻絕毒品！屏縣打造反毒防線 毒駕檢驗從336小時縮短到8小時

相關新聞

郭哲敏護妻小！聲請撤銷扣押大直豪宅 法院准了...要他先繳2億擔保金

八八會館負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法判刑11年8月，二審撤銷改判9年8月徒刑，案件上訴第三審審理中。郭聲請撤銷扣押位於大直的億元豪宅，台灣高等法院裁定郭繳納2億1449萬餘元後，撤銷扣押命令，可抗吿。

急診室罵護理師「你也有病」無罪 護理師嘆謾罵未達違法 傷害真實存在

鍾姓男子在急診室謾罵護理師判無罪，醫院表示尊重判決，呼籲民眾尊重第一線醫事人員。1名護理師說，謾罵未達違法，但傷害真實存在。這類傷害造成心理耗損，負面情緒累積，正是護理人員職業倦怠，相繼求去的重要原因。

大學助理好奇校務公文 找到漏洞入侵校務系統遭檢舉被判徒刑

彰化縣某大學國際企業管理學陳姓助理，利用「學生選課密碼查詢系統」的漏洞，查詢教職員登入校務系統的職編帳號所對應密碼，使用35名教職員的職編帳號和密碼，入侵4名校務人員的校務系統瀏覽校務公文。彰化地法院審結，依犯無故入侵他人電腦相關設備罪，判處應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

她租屋經營木箱行退租時留3噸廢木材 房東提告要她付清運費11萬勝訴

基隆市陶姓男子把房屋租給劉女經營木箱行，租約終止後，劉女遺留超過3公噸的廢木材。陶男委清運花了11萬元，提告要求劉女支付。劉女提出她可用更少的費用清除、建商說沒關係等理由抗辯，未獲法官採信，指劉女應回復房屋原狀，判她要負擔這筆清運費。

防堵賄選、境外介選橋檢出招「所長當快遞」 檢察長親筆信送390名里長

地方公職人員選舉投票日定於今年11月28日登場，為避免境外勢力或其他方式介入選舉，橋頭地檢署檢察長郭景東撰寫「守護家鄉的一票，檢察長給鄉親的一封信」，發動轄區七個警分局、動員派出所所長「親自面交」轄內390位里長，築起反賄防火牆。

他走進台南派出所開直播喊「來這邊開槍」、「等下要丟芭樂」 判刑4月

呂姓男子日前走進台南市警第六分局大林派出所，用手機開啟社群媒體「TIK TOK」直播，並在他的直播間觀眾前當著值班員警的面說出「他們要我來這邊開槍」、「我還有帶槍」、「等下要丟芭樂（即手榴彈）」；台南地院認定犯行明確，依妨害秩序罪判刑4月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。