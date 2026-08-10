茶行老母睡夢中遭毒駕撞死…子女今參與審判一度離席 不忍回憶相驗報告

台中市劉姓男子去年10月初凌晨疑吸食安非他命後，駕駛BMW轎車撞進西區一間茶行，釀茶行的八旬李姓婦人身亡、茶行張姓業者重傷，全案今天由台中地院國民法官開庭審理，檢方強調，「不是個案而是公共安全的守護」，證據提示時，提示到八旬李婦的相驗報告時，參與審判的李婦兒子、女兒不忍回憶起母親案發時的狀況，一度情緒激動，聲請暫時離席，待情緒平復後才返庭。

全案今天下午在台中地院由國民法官開庭審理，李婦的兒子、女兒聲請參與訴訟，法院裁准，劉男由公設辯護人辯護，對於檢方起訴的犯罪事實，以及毒駕致死罪的罪名，都全部認罪。

劉男的辯護人未聲請調查證據，但劉男辯護人提醒國民法官留意，審理程序時，留意劉男的施用毒品時間與開車時間，還有其生理狀況，以釐清罪責。

審判長諭知，此案在審理程序中的爭點是，劉男過去有前科，是否構成累犯加重刑責的條件，將在後續審理時釐清。

劉男稱，案發前三天才吸食安非他命，會在彰化八卦山隧道逆向行駛，是因為一時視力不好，也坦言從17、18歲就開始吸食毒品，持續吸食的原因是因為「戒不掉」，而車內會有喪屍煙彈是朋友送的，6日沒有吸食。

李婦子女委任的律師廖怡婷說，此案是「一場可以避免的悲劇」，由檢方提示的證據可知，劉男明知吸毒會有想睡的戒斷症狀，明知視力不好，卻開車上路，在彰化八卦山隧道逆向行駛，不只讓自己暴露在高風險的情境中，還把高風險轉嫁到其他人身上。

檢警調查，劉男（43歲）在2025年10月9日凌晨3點多，在利用玻璃球，吸食安非他命毒品後，駕駛藍色BMW轎車，經西區五權西路、五權路口時，車輛失控，撞入正前方的茶葉行，釀屋內在下舖熟睡中的李姓老婦（87歲）重傷死亡，上鋪的張姓兒子（61歲）後腦撕裂傷。

劉男因高速撞擊全身多處受傷、昏迷，住院後恢復意識卻一度無法言語，檢方開立鑑定許可後，予以抽血、採尿，尿液中呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，另車內扣到的電子煙疑似含有俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯。

檢方在今年5月依毒駕致死罪，起訴劉男，台中地院裁定續押，由國民法官審理，今天開庭審理，連續審理二日。

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台中市劉姓男子去年10月吸食安非他命，駕駛BMW轎車上路，行經西區時撞進茶行，釀八旬李姓婦人身亡、張姓屋主重傷。聯合報系資料照