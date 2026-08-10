南檢檢察長寄發650名里長信函 提醒慎防境外勢力介選招攬選民赴陸旅遊

因應年底九合一大選，繼台北地檢署日前寄信給北市380名里長提醒慎防境外勢力介選，若接受赴大陸旅遊招待，將面臨反滲透法重罰刑責；台南地檢署也製作「檢察長給鄉親的一封信」並已寄送給全市650名里長，同樣提醒要注意以免費或顯不相當低價招攬選民出境旅遊。

台南地檢署指出，地方公職人員選舉11月28日舉辦，為深化反賄選工作，將「不買票、不賣票、勇於檢舉」觀念傳達給地方社區鄰里，本月7日（上周五）已製發信件，透過台南市民政局及警察局轉交給全市650名里長。

「守護家鄉的一票－檢察長給鄉親的一封信」提醒，除傳統買票、賣票行為外，虛偽遷徙戶籍以取得投票權並投票也觸犯虛遷戶籍罪；另以免費或顯不相當低價招攬選民出境前往大陸或其他地區旅遊，並要求支持特定政黨或候選人，不論招攬或接受招待，都可能觸犯選罷法或反滲透法。

招攬、出資者，會觸犯投票行賄罪，最高可處10年有期徒刑；選民接受招待，並答應支持特定政黨或候選人，也是違法，如果是受境外滲透來源指示、委託或資助而犯罪，依反滲透法會加重刑責二分之一。另外透過網路、通訊軟體或境外平台經營選舉賭盤等，不論開設或參與下注，也都涉及違法。

檢察長鍾和憲指出，面對境外勢力介入選舉及選舉賭盤等新興選舉不法態樣，將持續強化情資蒐報及犯罪偵查，依法查辦企圖影響選舉結果不法行為；法務部現行「鼓勵檢舉妨害選舉要點」已將境外勢力及選舉賭盤納入檢舉獎金範圍，其中檢舉境外勢力介選，最高檢舉獎金可達2000萬元。

鍾和憲呼籲，民眾如發現賄選、境外勢力介選、選舉賭盤或其他妨害選舉不法情事，請勇於檢舉並提供具體情資，檢方將依法迅速查證、積極偵辦，並保護檢舉人身分。

鍾和憲今天上午8時許也率領主任檢察官王聖豪、主任觀護人佘青樺，會同臺南市警第一分局分局長章振國、偵查隊長林文祺等人，前往東區龍山社區發展協會發送「檢察長給鄉親的一封信」，藉以呼籲全民共同維護選舉公平公正，共同守護乾淨選風。

鍾和憲表示，為防杜各類選舉不法，除已親率查賄團隊完成轄內共16個警分局的選舉座談外，並由檢察官完成各分局「有民有約」法律宣導，檢方將持續結合檢、警、調、廉、移等各機關能量，積極查察賄選及其他妨害選舉行為。

鍾和憲說明，選票是人民行使民主權利的重要工具，任何人都不應以金錢、利益或其他不法手段影響選民投票意向；透過社區宣導等方式，讓民眾了解常見選舉犯罪態樣，提高自我防護及辨識能力，呼籲鄉親拒絕任何形式選舉不法，讓每張選票都能真實反映民意，共同守護民主選舉的公平公正。

台南地檢署製作「守護家鄉的一票－檢察長給鄉親的一封信」，已寄送給全市650位里長。圖／台南地檢署提供

檢察長鍾和憲至東區龍山社區發展協會發送「檢察長給鄉親的一封信」，並與龍山社區發展協會舞蹈班成員合影。圖／台南地檢署提供

檢察長鍾和憲至東區龍山社區發展協會發送「檢察長給鄉親的一封信」，並與龍山里里長許福銘及龍山社區發展協會舞蹈班成員合影。圖／台南地檢署提供