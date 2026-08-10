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律師陳昱瑄詐慈濟10億委任報酬 全律會：呼籲各界評論時尊重無罪推定

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

彰化律師公會前理事長陳昱瑄假借協助慈濟基金會採購疫苗，詐取10.6億元委任報酬金，被台中地檢署起訴。全國律師聯合會今發聲明指出，將依律師法規定，將陳女移付律師移付律師懲戒委員會處理，呼籲各界尊重無罪推定及司法審判程序。

陳昱瑄除了是彰化律師公會前理事長，也曾擔任全律會前當然理事。全律會指出，律師專業建立於社會信賴，任何利用律師身分行不法行為，侵害的不只是個案被害人的權益，更是對法律專業信賴的根本背棄，損及全體律師長期累積的公共信任，全律會予以最嚴厲譴責。

聲明指出，會務職務不是保護傘，全律會對於律師涉及違法或違反律師倫理規範的處理標準，不因其現任或曾任律師公會職務，也不因其在律師界的資歷或聲望，而有任何差別待遇。律師自治更不等於律師相護，任何律師如有違反律師法或相關倫理規範的情事，均將依法處理，絕不護短。

全律會表示，本案已經檢察官提起公訴，並進入刑事審判程序，被告是否成立犯罪、具體涉案事實為何，應由法院依證據及法律審理，全律會將依律師法第7、74、76條規定，律師涉嫌特定重大犯罪經檢察官提起公訴者，得依法移付律師懲戒委員會處理；律懲會並得於符合法定要件時，命其停止執行職務，全律會將持續關注案件進展，並依律師法及相關規範所定的權責與程序辦理。

聲明表示，法治國家不能容忍任何人假借律師身分或專業信賴從事不法；同樣地，法治國家也不能因為被告曾任律師公會理事長，或因案件受到高度社會矚目，就降低程序保障或預斷其有罪。無罪推定、被告防禦權及辯護權的充分保障，以及法院不受輿論影響、依證據及法律獨立審判，均為正當法律程序不可動搖的基本要求。

追究違法責任與保障正當法律程序，從來不是互相排斥的選項，而是法治社會必須同時堅持的基本原則。全律會指出，律師自治不是護短，程序保障也不是縱放，呼籲各界尊重無罪推定及司法審判程序，避免將檢察官起訴，逕視為有罪的認定。

慈濟基金會執行長顏博文（中）、副執行長何日生（左），5年前由律師陳昱瑄陪同到食藥署送件申請採購500萬劑BNT疫苗，檢警查出陳女涉嫌居中<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>10.6億元服務費。圖／慈濟基金會提供
慈濟基金會執行長顏博文（中）、副執行長何日生（左），5年前由律師陳昱瑄陪同到食藥署送件申請採購500萬劑BNT疫苗，檢警查出陳女涉嫌居中詐騙10.6億元服務費。圖／慈濟基金會提供

彰化律師公會理事長陳昱瑄詐騙慈濟10億元。圖／翻攝臉書
彰化律師公會理事長陳昱瑄詐騙慈濟10億元。圖／翻攝臉書

慈濟 詐騙 律師

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