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汽車租賃公司滯欠1172案款項「擺爛」 被查封一車急申請分期繳清
彰化縣某汽車租賃公司自2023年起，累計欠繳規費和罰款累計1172案、36萬多元，面對行政執行署彰化分署催繳，都以車輛是靠行司機駕駛，應由使用人繳納為由「擺爛」，近日彰化分署查封租賃公司名下一輛廂型車，業者擔心被拍賣，連忙繳納20萬元當分期繳納頭期款，並辦理申請分期繳清滯欠款項。
行政執行署彰化分署今指出，彰化縣某汽車租賃公司的名下有賓士、福斯等16輛廂型車，經營交通接駁及旅遊規規畫，自2023年起陸續欠繳使用牌照稅、國道通行費、交通罰鍰、公路使用養護安全管理費（原汽車燃料使用費），被移送彰化分署執行，到今年累計1172案、36多萬元。
彰化分署多次通知汽車租賃公司負責人處理，負責人卻憤憤不平地主張車輛由靠行司機駕駛，相關稅款、規費和罰鍰應由司機負擔，公司不應代為繳納。彰化分署說明相關法令和規範，並表明處分既已確定只能依法執行，隨即展開行政執行程序，扣押租賃公司銀行存款、應收帳款僅執行到1萬5321元，2024年6月雖查封公司名下一輛廂型車，車子卻設定動產抵押權，政府無法充分受償。
彰化分署努力清查，發現公司名下福斯廂型的行蹤且成功查封，告知公司負責人如不願繳納，將依法續行拍賣程序負責人攜帶20萬元到彰化分署作為分期頭期款，其餘申請分期繳納。彰化分署再度告知負責人，靠行契約僅屬車行與司機間的內部關係，不能取代法定程序，也不能作為拒絕履行已確定稅費罰鍰的理由。
台中區監理所彰化監理站表示，車輛登記在公司法人名下，找人（代雇）駕駛，規費、稅金應由公司繳納，若發生的違規行為可歸責駕駛人，公司應到監理站辦理轉歸責，如果沒辦理就由公司負責繳納罰款。
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