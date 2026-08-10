汽車租賃公司滯欠1172案款項「擺爛」 被查封一車急申請分期繳清

彰化縣某汽車租賃公司自2023年起，累計欠繳規費和罰款累計1172案、36萬多元，面對行政執行署彰化分署催繳，都以車輛是靠行司機駕駛，應由使用人繳納為由「擺爛」，近日彰化分署查封租賃公司名下一輛廂型車，業者擔心被拍賣，連忙繳納20萬元當分期繳納頭期款，並辦理申請分期繳清滯欠款項。

行政執行署彰化分署今指出，彰化縣某汽車租賃公司的名下有賓士、福斯等16輛廂型車，經營交通接駁及旅遊規規畫，自2023年起陸續欠繳使用牌照稅、國道通行費、交通罰鍰、公路使用養護安全管理費（原汽車燃料使用費），被移送彰化分署執行，到今年累計1172案、36多萬元。

彰化分署多次通知汽車租賃公司負責人處理，負責人卻憤憤不平地主張車輛由靠行司機駕駛，相關稅款、規費和罰鍰應由司機負擔，公司不應代為繳納。彰化分署說明相關法令和規範，並表明處分既已確定只能依法執行，隨即展開行政執行程序，扣押租賃公司銀行存款、應收帳款僅執行到1萬5321元，2024年6月雖查封公司名下一輛廂型車，車子卻設定動產抵押權，政府無法充分受償。

彰化分署努力清查，發現公司名下福斯廂型的行蹤且成功查封，告知公司負責人如不願繳納，將依法續行拍賣程序負責人攜帶20萬元到彰化分署作為分期頭期款，其餘申請分期繳納。彰化分署再度告知負責人，靠行契約僅屬車行與司機間的內部關係，不能取代法定程序，也不能作為拒絕履行已確定稅費罰鍰的理由。

台中區監理所彰化監理站表示，車輛登記在公司法人名下，找人（代雇）駕駛，規費、稅金應由公司繳納，若發生的違規行為可歸責駕駛人，公司應到監理站辦理轉歸責，如果沒辦理就由公司負責繳納罰款。

行政執行署彰化分署鍥而不捨查出汽車租賃公司名下福斯廂型車動向，查封車子，租賃公司負責人終於願意繳納滯欠款項。記者簡慧珍／攝影