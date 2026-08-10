聽新聞
0:00 / 0:00

汽車租賃公司滯欠1172案款項「擺爛」 被查封一車急申請分期繳清

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣某汽車租賃公司自2023年起，累計欠繳規費和罰款累計1172案、36萬多元，面對行政執行署彰化分署催繳，都以車輛是靠行司機駕駛，應由使用人繳納為由「擺爛」，近日彰化分署查封租賃公司名下一輛廂型車，業者擔心被拍賣，連忙繳納20萬元當分期繳納頭期款，並辦理申請分期繳清滯欠款項。

行政執行署彰化分署今指出，彰化縣某汽車租賃公司的名下有賓士、福斯等16輛廂型車，經營交通接駁及旅遊規規畫，自2023年起陸續欠繳使用牌照稅、國道通行費、交通罰鍰、公路使用養護安全管理費（原汽車燃料使用費），被移送彰化分署執行，到今年累計1172案、36多萬元。

彰化分署多次通知汽車租賃公司負責人處理，負責人卻憤憤不平地主張車輛由靠行司機駕駛，相關稅款、規費和罰鍰應由司機負擔，公司不應代為繳納。彰化分署說明相關法令和規範，並表明處分既已確定只能依法執行，隨即展開行政執行程序，扣押租賃公司銀行存款、應收帳款僅執行到1萬5321元，2024年6月雖查封公司名下一輛廂型車，車子卻設定動產抵押權，政府無法充分受償。

彰化分署努力清查，發現公司名下福斯廂型的行蹤且成功查封，告知公司負責人如不願繳納，將依法續行拍賣程序負責人攜帶20萬元到彰化分署作為分期頭期款，其餘申請分期繳納。彰化分署再度告知負責人，靠行契約僅屬車行與司機間的內部關係，不能取代法定程序，也不能作為拒絕履行已確定稅費罰鍰的理由。

台中區監理所彰化監理站表示，車輛登記在公司法人名下，找人（代雇）駕駛，規費、稅金應由公司繳納，若發生的違規行為可歸責駕駛人，公司應到監理站辦理轉歸責，如果沒辦理就由公司負責繳納罰款。

行政執行署彰化分署鍥而不捨查出汽車租賃公司名下福斯廂型車動向，查封車子，租賃公司負責人終於願意繳納滯欠款項。記者簡慧珍／攝影
行政執行署彰化分署鍥而不捨查出汽車租賃公司名下福斯廂型車動向，查封車子，租賃公司負責人終於願意繳納滯欠款項。記者簡慧珍／攝影

行政執行署彰化分署查封彰化縣某汽車租賃公司的福斯廂型車。圖／彰化分署提供
行政執行署彰化分署查封彰化縣某汽車租賃公司的福斯廂型車。圖／彰化分署提供

彰化 罰款

延伸閱讀

連鎖電腦公司經營地下銀行4年經手2.6億 主嫌住豪宅擁22筆不動產

Uber機車載客違法爭議大！法制局建議修法開放 交通部回應了

叫車漏洞奪命！立委欲立專法納管平台 避踢皮球情況再發生

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億！豪宅藏158公斤黃金

相關新聞

郭哲敏護妻小！聲請撤銷扣押大直豪宅 法院准了...要他先繳2億擔保金

八八會館負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法判刑11年8月，二審撤銷改判9年8月徒刑，案件上訴第三審審理中。郭聲請撤銷扣押位於大直的億元豪宅，台灣高等法院裁定郭繳納2億1449萬餘元後，撤銷扣押命令，可抗吿。

急診室罵護理師「你也有病」無罪 護理師嘆謾罵未達違法 傷害真實存在

鍾姓男子在急診室謾罵護理師判無罪，醫院表示尊重判決，呼籲民眾尊重第一線醫事人員。1名護理師說，謾罵未達違法，但傷害真實存在。這類傷害造成心理耗損，負面情緒累積，正是護理人員職業倦怠，相繼求去的重要原因。

大學助理好奇校務公文 找到漏洞入侵校務系統遭檢舉被判徒刑

彰化縣某大學國際企業管理學陳姓助理，利用「學生選課密碼查詢系統」的漏洞，查詢教職員登入校務系統的職編帳號所對應密碼，使用35名教職員的職編帳號和密碼，入侵4名校務人員的校務系統瀏覽校務公文。彰化地法院審結，依犯無故入侵他人電腦相關設備罪，判處應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

她租屋經營木箱行退租時留3噸廢木材 房東提告要她付清運費11萬勝訴

基隆市陶姓男子把房屋租給劉女經營木箱行，租約終止後，劉女遺留超過3公噸的廢木材。陶男委清運花了11萬元，提告要求劉女支付。劉女提出她可用更少的費用清除、建商說沒關係等理由抗辯，未獲法官採信，指劉女應回復房屋原狀，判她要負擔這筆清運費。

防堵賄選、境外介選橋檢出招「所長當快遞」 檢察長親筆信送390名里長

地方公職人員選舉投票日定於今年11月28日登場，為避免境外勢力或其他方式介入選舉，橋頭地檢署檢察長郭景東撰寫「守護家鄉的一票，檢察長給鄉親的一封信」，發動轄區七個警分局、動員派出所所長「親自面交」轄內390位里長，築起反賄防火牆。

他走進台南派出所開直播喊「來這邊開槍」、「等下要丟芭樂」 判刑4月

呂姓男子日前走進台南市警第六分局大林派出所，用手機開啟社群媒體「TIK TOK」直播，並在他的直播間觀眾前當著值班員警的面說出「他們要我來這邊開槍」、「我還有帶槍」、「等下要丟芭樂（即手榴彈）」；台南地院認定犯行明確，依妨害秩序罪判刑4月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。