中天前主播林宸佑扯出共諜再+1 運輸兵洩作戰計畫今遭檢方起訴

前中天主播「馬德」林宸佑因涉犯共諜案遭依法起訴收押，目前案件進入審理階段，檢調偵辦不斷，另查出陸軍五支部徐姓運輸兵涉嫌洩漏軍方作戰補給計畫，將計畫交給名為「PPRIT」人士後，再由林宸佑協助匯款報酬，高雄高分檢今依國家機密保護法等罪，起訴徐姓上兵。

新聞記者兼主播「馬德」林宸佑，因涉犯共諜案，今年5月起訴後延押至今，目前案件進入審理階段，同案被告中另有6名現退役軍人涉收賄，外洩機密還包含國軍戰略武器「海馬斯多管火箭系統」的保養檢測手冊，涉案官兵報酬均由林宸佑協助匯兌、轉帳。

林宸佑雖被起訴，檢調仍持續順藤摸瓜，今年7月調查局新北市調查處查獲陸軍五支部徐姓運輸兵涉嫌洩漏軍方作戰補給計畫，報請高雄高分檢指揮發動搜索，拘提徐男到案後檢方聲押獲准。

檢調查出，徐姓上兵服役期間，透過LINE社群通訊平台，結識「PPRIT」等境外敵對勢力集團成員後，為求得以購入汽、機車及投資虛擬貨幣與清償個人債款，利用職務上取得國軍作戰計畫等國防秘密機會，翻拍作戰補給計畫等文件後，用通訊軟體傳送交付國家機密給不詳人士。

事成之後，林宸佑在接獲指示，自個人帳戶轉匯「報酬」或虛擬貨幣給徐姓上兵帳戶，高雄高分檢偵結，認徐姓上兵觸犯國家機密保護法、陸海空軍刑法、貪汙治罪條例、國家安全法等罪，今依法提起公訴。