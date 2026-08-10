前女友假約設局！台中男慘遭強盜凌虐 狠女二審改判1年6月獲緩刑

台中市卓姓女子4年前為協助友人討債，出面設局誘出前男友在汽車旅館內，隨後開門讓十多名惡煞衝入房內，將男子拖入裝有冷水、冰塊的浴缸內，凌虐強盜，男子事後報案。一審依強盜罪，判卓女3年8月，二審審酌卓女已與被害人達成和解，改依妨害自由罪，判刑1年6月、緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

檢警調查，卓姓女子與被害男子曾為男女朋友，因知悉他人與前男友有虛擬貨幣交易糾紛，卓女與對方坦妥酬勞後，在2022年3月21日晚間11時許，藉故將前男友邀約至台中市某精品旅館房間內。隨後卓女依約開門讓十多名惡煞衝入，眾人持棍棒毆打男子，脫光男子衣物，推入裝滿冷水、冰塊之浴缸中，甚至以熱水澆燙、膠布矇眼綁縛手腳，逼迫交付財物與各類帳戶密碼。

同夥惡煞隨即強取男子身上信用卡、現金9萬元、蘋果手機與金項鍊，另擅自轉走虛擬貨幣泰達幣，還從提款機非法提領6萬4000元。檢方偵查後，依法將卓女等涉案人，依強盜罪起訴。

台中地院審認，卓女雖未參與全程凌虐，但負責約出被害人並開門，收受2萬元報酬，屬強盜罪共同正犯；考量其無前科且非核心角色，適用減刑規定後，依結夥三人以上攜帶兇器強盜罪，判處卓女有期徒刑3年8月，沒收2萬元犯罪所得。

卓女不服一審判決提起上訴，主張她是基於協助友人談判心態約人，未預見同夥會施加暴行與強盜財物，自始至終僅構成幫助犯或妨害自由，一審量刑過重。

台中高分院審理後認定，卓女行為難認具強盜罪犯意，加上已與被害人達成和解，改認定其構成共同犯剝奪他人行動自由罪，撤銷原判決，改判卓女有期徒刑1年6月；另考量其已知悔悟，宣告緩刑5年，緩刑期間付保護管束，需提供100小時義務勞務及接受4場法治教育，尚未確定。