知名薑母鴨店兼營地下簽賭站 老闆娘化身「財神爺」發紅包判3月

台北市信義區一間知名薑母鴨店的陳姓老闆娘，私底下與另名陳姓員工共同經營網路簽賭，將店內作為收取賭資及交付彩金之處，並由網路暱稱「財神爺」的陳女，將彩金裝在紅包袋裡收付。新北地方法院依意圖營利賭博罪判處陳女3月徒刑，陳男則已於去年9月判刑1月，2人均得易科罰金。

判決指出，陳女2人於去年3月20日晚間，警方前往薑母鴨店搜索、查扣前，共同將店內作為賭博場所，賭客再以使用手機通訊軟體LINE或親自前往店內下注的方式，每支2個號碼（俗稱2 星）下注金額為80元，3星及4星每支金額為70元，與2人對賭。

事後雙方依台灣彩券當期開出號碼，賭客如對中2星可獲彩金5300元，對中3星可獲5萬7000元，對中4 星可獲80萬元，並由陳男整理下注牌支後，用LINE傳送給網路暱稱為「財神爺」的陳女，賭客如未簽中則下注賭金全歸陳女所有，陳女因此獲利18萬元。

警方獲報後，於去年3月20日晚間7時許，持搜索票前往陳女開設的薑母鴨店搜索，當場扣得陳女2人聚眾賭博所使用的手機、簽牌、天書、賭資及用來裝賭資的紅包袋。法官審酌陳女從無前科，事後深感悔悟，陳男年邁且並無從中獲利，故分別予以輕判。