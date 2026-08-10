Uber Eats涉短付疊單報酬 外送聯盟怒告Uber執行長等人詐欺

台灣外送產業權益協進聯盟發言人、全國外送產業工會理事長至台北地檢署指控外送平台Uber Eats未依專法補發基本報酬，利用違法自製的演算法公式短付「疊單」報酬，刻意詐騙外送員提供勞務。記者蕭雅娟／攝影 「外送員權益保障及外送平臺管理法」7月21日實施，台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪、全國外送產業工會理事長陳昱安至台北地檢署控訴，外送平台Uber Eats未依專法補發基本報酬，利用違法自製的演算法公式短付「疊單」報酬，刻意詐騙外送員提供勞務，今提告Uber執行長庫斯洛沙希、新上任的Uber Eats台灣區總經理等人及相關公司涉詐欺得利等罪嫌。

聯盟發言人蘇柏豪今赴台北地檢署，依刑法詐欺得利及詐欺犯罪危害防制條例等，提告Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）、優食台灣公司董事長Michelle Georgette Parker、新上任的Uber Eats台灣區總經理等涉嫌參與報酬計算規則決策的人員，及台灣宇博數位服務公司、優食台灣公司、優食台灣管理顧問公司、優食好物台灣公司。

蘇柏豪表示，他在首期帳單期間，遭UberEats短付466.2 元，Uber Eats在台的外送員人數眾多，且「疊單」是大量使用的派單型態，請求檢察官調取相關期間全體外送員的訂單及結算資料，查明實際受影響人數與短付總額。蘇表示，沒有辦法接受國際平台欺壓台灣人、無視台灣法規、挑戰公權力，害外送員少了非常多的薪水，因而提出加重詐欺等告訴，希望檢察官還給外送員公道。

全國外送產業工會理事長陳昱安表示，Uber Eats平台早已清楚理解法律規範，去年12月30日官網公開說明專法最低報酬及疊單計算方式，今年7月20日專法實施前夕，平台透過外送夥伴App公告承諾，將主動核對訂單法定基本報酬，不足者自動補足差額；7月21日外送專法實施，隔日7月22日平台再次公開聲明，重申將補發法定基本報酬，讓外送員以為可以不被剋扣。

陳昱安指出，直至今年8月6日，Uber Eats平台首次發放最低報酬差額並公布實際計算方式，他們發現平台竟未依法核算，而是擅自採用新的自製計價方式，壓低最低報酬基準，這套計價方式已被勞動部定調違反專法。

陳昱安舉例，以外送專法基本報酬算法，外送員同時接兩單，「第一單花費25分鐘、基本報酬102.1元」，「第二單花費29分鐘、基本報酬118.5元」，總計花費54分鐘、基本報酬220.6元，但UberEats計算總花費29分鐘、僅發放118.5元，認為UberEats違法得利102.1元。

全國外送產業工會指出，今年8月6日，Uber Eats平台首次發放最低報酬差額並公布實際計算方式，竟未依法核算，而是擅自採用新的自製計價方式，壓低最低報酬基準，這套計價方式已被勞動部定調違反專法。圖／全國外送產業工會提供