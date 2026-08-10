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台東「東映開發案」涉圖利羈押兩官員 縣府發布代理人選
台東縣政府農業處長許家豪、前科長蔡明翰兩人疑涉「東映渡假村」農路開闢圖利案，昨遭台東地方法院羈押禁見。地院認定，兩名被告有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，有禁止接見及通信之必要。縣府發布人事令，今日起由文化處前副處長羅淑圓代理農業處長。
國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華家族投資的「東映渡假村」開發案傳出聯外農路開闢弊案，縣府農業處疑為尚未興建的度假村量身打造，3公尺農路拓寬成15公尺。
檢調介入偵辦後，處長許家豪與前科長蔡明翰一度交保，台東地檢二度提抗告，花蓮高分院裁定撤銷原處分，台東地院昨重開羈押庭，裁定將許家豪及蔡明翰兩人羈押禁見。
台東地院表示，許姓被告部分，有相當理由認被告有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，且此項風險無從僅命令被告不得與其他同案或潛在被告，相關證人接觸來加以排除堪認應有羈押被告，並禁止接見及通信之必要。
有關蔡姓被告，有相當理由認被告有勾串共犯或證人之虞，且此項風險並無從僅命令被告不得與其他同案或潛在被告，相關證人接觸來加以排除，堪認應有羈押並禁止接見及通信之必要。
蔡明翰目前已經轉調外縣市擔任公職，農業處長許國豪收押後，台東縣府今早火速發布人事令，由羅淑圓自115年8月10日代理農業處處長職務。據了解，羅淑圓是文化處前副處長，歷任農業處、觀光旅遊處等局處要職，相關工作不陌生。
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