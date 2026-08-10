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高雄警偵防車撞癱老農 路口未減速警背3成肇責判國賠323萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

旗山分局黃姓偵查佐2022年9月13日上午駕駛偵防車，行經美濃區中興路二段與福義街口時，與59歲鍾姓男子發生擦撞，鍾男急救後雖挽回一命，但終身需專人照顧，家屬怒告高雄市警局，提國賠索賠1500多萬元，旗山簡易庭審理後，法官認定黃姓偵查佐僅需負擔3成肇責，計算後盼警方應賠償鍾男、鍾妻共323萬餘元。

判決指出，事發當天上午，黃姓偵查佐結束勤務返程，開車行經美濃區中興路二段與福義街口時，因未依規定減速慢行，與沿福義街騎機車直行的鍾姓男子發生碰撞，鍾男當場重創機車則飛入田中，鍾男急救後，因顱內出血併發水腦、多處骨折，至今生活完全無法自理。

鍾男家屬主張，原本務農的鍾男正值壯年，車禍讓家庭瞬間崩塌，妻子還要肩負長期照顧重擔，包含看護費、不能工作損失加上精神慰撫金，總求償金額約3098萬元，計算警方、鍾男應負各半肇責，向警局提國賠求償1549萬3848元、鍾妻索賠50萬元。

橋頭地院旗山簡易庭審理時，警方主張看護費應以2名外籍看護每月所需費用為基準，且應以10年計算看護費即可，不願賠償家屬索賠金額。

法官審理後認為，肇事路口未設號誌，鍾男為左方車未暫停讓右方車（警車）先行，違反注意義務較重，屬於肇事主因；警方未減速則屬次因，因此認定警方僅須負擔3成肇事責任。

法官另依據醫療院所專業鑑定，鍾男確實需要專業長照人員與一般看護雙人照顧，另考量鍾男務農，應依據農業部主力農家平均所得每人每年約60萬元計算，扣除已請領強制險，警方應再賠償鍾男293萬7280元，鍾妻則獲賠30萬元，合計約323萬元。可上訴。

高雄市警局外觀。聯合報系資料照
高雄市警局外觀。聯合報系資料照

國賠 高雄 美濃 車禍

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