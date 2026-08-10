祖父不動產爆繼承難題 96年前「養女」能分嗎？法官解答

新竹陳男處理祖父遺產，卻因祖父近百年前曾收養一名養女阿春（化名），收養關係是否延續至今，影響遺產繼承人及應繼分，只好告上法院。新竹地院翻查日治時期戶籍資料，確認阿春1930年已登記成為養女，且從未終止收養，判收養關係存在。

陳男主張，祖父於1930年（昭和5年）9月收養阿春，依戶籍資料記載，之後並沒有終止收養的紀錄。祖父死亡後留下不動產，如今家族要辦理繼承登記，必須先確認繼承人範圍，因此提告請求法院確認祖父與阿春間的收養關係存在。

法院調閱相關戶籍資料發現，阿春1921年曾先被另一家庭收養為養女；到了1930年9月，她成為陳男祖父的養女，並改從養父姓氏。1939年12月，阿春與他人結婚後冠夫姓，台灣光復後則登記為後來戶籍所使用的姓名。

爭議在於阿春光復後的戶籍資料中，並沒有記載陳男祖父的姓名，也讓這段日治時期建立的收養關係是否仍存在產生疑義。

法官指出，日治時期台灣發生的親屬關係，應依當時台灣習慣判斷，不適用現行民法親屬編；日治時期的戶口調查簿屬日本政府製作的公文書，在沒有相反證據的情況下，其登記內容具有相當證據力。

法院進一步比對日治時期至光復後的連貫戶籍資料，均沒有發現陳男祖父與阿春終止收養的紀錄。至於光復後戶籍未記載養父，法官認為，實務上日治時期已辦理的收養關係，在光復後重新辦理戶籍調查時，曾有收養資料漏未轉載的情形，不能只因光復後戶籍缺少養父姓名，就認定原有收養關係已經終止。

新竹地院因此認定，祖父與阿春自1930年成立收養關係後，沒有證據顯示曾經終止，判決確認兩人收養關係存在。