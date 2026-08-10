醫療變相成服務業 言語暴力頻上演…護理師：有在餐飲業上班的既視感

鍾男在基隆長庚醫院急診室謾罵護理師，法官指行為未構成觸犯醫療法要件判無罪。基隆長庚1名護理師說，醫療變相成為服務業，讓她有在「王品集團」上班的既視感。圖／聯合報系資料照 「叫你們主管出來」、「小心我投訴你」，1名患者在急診室謾罵護理師判無罪，有護理師感嘆，在急診室常聽到病人、家屬怒吼，醫療變相成為服務業，讓她有在餐飲業上班的既視感。每次羞辱與消耗，都可能促使護理人員提前離開臨床。

鍾姓男子酒後受傷，由消防局救護車送到基隆長庚醫院就醫。他在急診室辱罵檢傷的護理師「有毛病」、「妳也有病啦」，被控違反醫療法。

基隆地方法院法官審理後，指鍾男謾罵固然使護理師難堪，但不致無法完成檢傷程序，未達醫療法妨害執行醫療業務要件，判決無罪。

基隆長庚1名有10多資歷的護理師說，對於判決結果，她並不感到意外，也尊重司法，因為法官的判決，自有其法源依據及脈絡。只是身為護理師，她想表達的是，這樣的言語暴力，在急診第一線，幾乎每周都在上演。

「謾罵未達違法，傷害卻是真實存在」，這名護理師表示，法院認定鍾男只是「單純謾罵」，不構成違反醫療法要件，無法抹去第一線人員當下所承受的難堪與委屈。法律衡量的是行為是否妨害醫療業務執行，卻未必看見對從業人員心理造成的實質耗損。長此下來累積情緒，正是護理師職業倦怠日增，相繼求去的重要成因。

「你這什麼態度？小心我投訴你」、「叫你們主管出來」，這名護理師說，這些在醫療現場經常聽到的病人或家屬怒吼，讓她常常有在餐飲業上班的既視感。近年陳情管道暢通，讓醫療變相成為服務業，也是從業人員心中的痛。

近年公部門陳情管道日益暢通，立意原是保障民眾就醫權益，然而公部門不加以辨識、照單全收的做法，能使部分民眾誤以為「陳情即代表有理」，甚而視為情緒宣洩或施壓的工具，成為護理人員新的壓力源。

護理師說，第一線同仁事發當下的委屈尚未平復，還得配合說明，形同二次傷害。期盼公部門在受理陳情之餘，也要負起教育民眾、建立合理把關機制的責任。避免第一線人員承受臨床上的辛勞，還有一再被要求複述傷害，並導致行政資源遭浮濫消耗。

這名護理師呼籲民眾要體認到，醫護人力並非取之不盡，用之不竭。每一次不必要的羞辱與消耗，都可能促使醫護專業人才提前離開臨床。當人力持續流失、經驗無法傳承，真正承受後果的，終究是未來需要就醫的每一個人，可能是你自己，也可能是你的至親家人。