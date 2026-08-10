按摩結緣情誼深厚…友代付房貸竟遭女師傅侵占123萬 二審改判緩刑

苗栗縣程姓女子與詹姓友人因按摩服務結識，進而情誼深厚，友人因體恤程女經濟狀況不佳，不僅代為支付其房屋貸款，還將銀行帳戶提款卡及密碼交付程女代管、按月提領生活費，未料程女監守自盜，多次擅自提領及轉匯帳戶款項，侵占123萬餘元。一審依侵占罪，判刑1年，程女上訴，台中高分院近日審結，審酌雙方已達成和解，改判10月徒刑、緩刑2年，全案確定。

判決指出，程女是按摩師，與詹姓友人按摩認識後，成為親密朋友，友人因程女經濟狀況欠佳，願支助其生活費用，並因長期旅居國外，將台灣銀行帳戶提款卡交付程女，供她按月提領生活費，另按月匯款至程女合作金庫帳戶，供扣繳房屋貸款本息，由程女代為保管上開帳戶。

未料程女從2018年10月30日起至同年12月25日止，接續自台銀帳戶提領友人未同意動支的存款合計110萬元；並在2019年2月12日，將友人匯入合庫帳戶、供繳納房貸13萬6222元轉匯至個人其他帳戶，合計侵占123萬6222元，案經檢方依侵占罪起訴。

苗栗地院審理時，程女辯稱友人應允按月給付10萬元生活費，且提款用於房屋裝潢，但法院審酌友人每月收入扣除固定支出後，實無力按月給付10萬元，且程女提款總額與裝潢支出相差甚鉅，認定辯詞不可採，判處有期徒刑1年，未扣案犯罪所得123萬6222元沒收。

程女不服提起上訴，請求從輕量刑。台中高分院審理後，考量雙方已達成和解，量刑基礎已有不同，予以撤銷一審判決，改判10月徒刑、緩刑2年，全案確定。