急診室罵護理師「你也有病」無罪 護理師嘆謾罵未達違法 傷害真實存在

鍾男在基隆長庚醫院急診室謾罵護理師，法官指行為未構成觸犯醫療法要件判無罪。基隆長庚1名護理師說，謾罵未達違法，但傷害真實存在。圖／聯合報系資料照 鍾姓男子在急診室謾罵護理師判無罪，醫院表示尊重判決，呼籲民眾尊重第一線醫事人員。1名護理師說，謾罵未達違法，但傷害真實存在。這類傷害造成心理耗損，負面情緒累積，正是護理人員職業倦怠，相繼求去的重要原因。

鍾男在基隆長庚醫院急診室，對檢傷護理師說「有毛病」、「妳也有病啦」，檢方依醫療法起訴鍾男涉嫌妨害護理師執行醫療業務，但法官認為鍾男謾罵固使護理師難堪，但不致無法完成檢傷程序，判決無罪。

這起判決引發醫療界廣泛討論，基隆長庚院醫院指出，醫療場所應是安全且相互尊重的環境，任何影響醫療秩序行為，院方必要時會依法尋求警政及司法機關協助，維護醫事人員執業安全及病人就醫權益。同時呼籲民眾尊重醫事人員，共同維護安全、友善的醫療環境。

長期在第一線照顧重症病人，擔任加護病房主任25年的亞東醫院副院長洪芳明表示，醫療現場病患與家屬情緒波動，如果只是說出情緒性字眼，醫護人員通常能理解背後原因，但若出手攻擊，醫護須優先確保自身安全。

洪芳明說，遇到家屬情緒激動甚至有攻擊傾向時，他會先退開，不再持續爭辯，並請其他同仁協助溝通，先降低衝突，避免醫護人員暴露在可能遭受攻擊的風險中。

對於基隆長庚這起事判的判決結果，洪芳明認為就法律構成要件，可以理解法官的判決，但以一般民眾的角度來看，「如果今天你被罵有毛病，你能接受罵？」醫護人員都是希望協助病人，應該互相尊重，若看到醫護人員遭受不合理對待，也希望旁觀者能適時挺身而出。

基隆長庚工作10多年的護理師說，法官的判決有其依據，但她想說的是這樣的言語暴力，在急診第一線幾乎每周都在上演。法官指單純謾罵不違醫療法，但第一線人員更難抹去當下承受的難堪與委屈。法律衡量是否妨害醫療業務執行，但未看見對從業人員心理造成的實質耗損。

律師林富貴說，使用粗俗不雅言詞辱駡護理人員，造成顏面受損，會成立公然侮辱罪。但是要使用使人心生畏懼程度言詞，進而影響進行護理行為，才會違反醫療法。鍾男單純酒醉脫口辱罵護理事有病等不雅言詞，客觀上未造成護理師生命或身體傷害，也未達到恐嚇程度，法官判決適法且合理。

律師呂俊杰表示，護理師撤回公然侮辱告訴，沒有再積極主張妨害名譽相關權益，會影響法院後續判斷。鍾男行為同時涉犯醫療法及刑法妨害名譽罪，兩者都有可能成立，並以想像競合依法從重處斷。