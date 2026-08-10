父獨留房產給養子…4親生女質疑遺囑AI造假 法官打臉

新竹謝翁生前立下遺囑，要將居住房地留給養子，其餘土地則由養子與4名親生女兒平分。老翁過世後，4女兒質疑遺囑簽名遭偽造，連見證照片都可能以AI造假。聯合報系資料照 新竹謝翁生前立下遺囑，要將居住房地留給養子，其餘土地則由養子與4名親生女兒平分。老翁過世後，4女兒質疑遺囑簽名遭偽造，連見證照片都可能以AI造假，提告要求確認遺囑無效。新竹地院認定遺囑符合要件，判4女兒敗訴。

判決書指出，謝翁育有4名女兒，另有1名養子。謝翁原本有意將自己居住的房屋及土地贈與養子，2020年間曾請人估算相關稅費，發現土地增值稅、贈與稅等合計約120萬元，因無力負擔這筆費用，經代書告知可透過立遺囑處理，決定改以遺囑方式安排身後財產。

代書證稱，謝翁曾向他表示，養子身分特殊，媳婦又是原住民，4名女兒「很看不起兒子」，因此很在意自己居住的房子將來要留給養子。雙方多次確認後，謝翁決定將居住房地全部留給養子，另外3筆田地則由養子及4女共5名子女平均分配，其他動產扣除喪葬費後同樣平分。

2020年11月1日晚間，代書帶著擔任助理的妻子及擔任村長的哥哥前往謝翁住處，3人共同擔任見證人。代書逐條宣讀遺囑，謝翁確認內容後親自簽名、蓋章，3名見證人也分別簽名，完成一式4份代筆遺囑。謝翁2024年11月1日過世，4名女兒直到2025年1月才得知遺囑存在。

4女兒不接受遺囑內容，質疑父親簽名與生前筆跡明顯不同，使用的印章也早已失竊，懷疑有人偽造簽名、盜蓋印章；她們另指3名見證人的簽名看似出自同一人，且其中2名見證人分別是代書的哥哥及妻子，不具見證資格。對於代書提出立遺囑當天的照片，4女兒更主張無法證明拍攝日期，現在AI技術發達、照片造假容易，不能證明遺囑確為父親親簽。

法官調查，代書及其妻子對立遺囑過程證述大致一致，謝翁當時已86歲，但精神、意識正常，仍會外出與人下象棋。法院另比對謝翁2020年12月、距立遺囑僅約1個月的郵局文件簽名，認為兩者在筆順、字形結構及書寫習慣上有相似之處，考量高齡者握筆力道及書寫狀況可能改變，認定遺囑確由謝翁親簽。

至於4女兒質疑照片可能以AI造假，法官指出，她們並未提出證據證明照片遭偽造，且代書原本與謝家成員並不相識，也沒有利害關係，難認有偽造照片的動機；而代書的哥哥、妻子擔任見證人也未違反規定，遺囑是否使用印鑑章也不影響效力，認定遺囑符合要件，判4女兒敗訴。