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查明真相…林姿妙小兒子林澤民遭指妨害性自主 獲不起訴

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣長林姿妙小兒子林澤民被指妨礙性自主案件，經過地檢署為不起訴之後，告訴人雖提起再議而經高檢署發回續查，惟最後仍由宜蘭地檢署再次做成不起訴處分確定，證實並無此事，全案還給當事人清白。

經查，女方報案時自稱112年9月間某日，其在不情願之情況下被迫與男方發生關係，但經檢方調查審酌雙方Line對話紀錄發現，女方在其指控遭妨害性自主之時間後，其仍有主動傳送曖昧訊息給男方，並且還一起在餐廳聚會，持續分享行程與工作細節等，女方的反應顯與常理不符，因此無法單以女方的個人指述即認定其陳述為真。

至於女方在媒體受訪時指稱，當時有黑道或地方有力人士介入施壓撤告乙事，經地檢署調查指出，該名人士是女方家屬的鄰居，係聽朋友轉述此事後好意與女方聯繫，雖不完全清楚事實真相，仍善意規勸女方，並沒有所謂的施壓，更無黑道或地方有力人士介入等情事。

女方在過程中自稱遭男方暴力脅迫，並以此向宜蘭地方法院聲請保護令，經法院詳加調查後也認定並無證據證明女方的單方指訴為真，故駁回女方保護令之聲請。全案經過司法調查，終於水落石出。

宜蘭縣長林姿妙小兒子林澤民被指妨礙性自主案，經宜蘭地檢署為不起訴之後，告訴人雖提起再議而經高檢署發回續查，最後仍由宜蘭地檢署再次做成不起訴處分確定，還給當事人清白。聯合報系資料照
宜蘭縣長林姿妙小兒子林澤民被指妨礙性自主案，經宜蘭地檢署為不起訴之後，告訴人雖提起再議而經高檢署發回續查，最後仍由宜蘭地檢署再次做成不起訴處分確定，還給當事人清白。聯合報系資料照

林姿妙 妨害性自主 宜蘭

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