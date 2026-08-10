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渡假村開發案涉圖利交保 檢抗告成功…台東農業處長羈押
台東縣政府農業處被控圖利國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華家族投資的「東映渡假村」開發案，處長許家豪與前科長蔡明翰交保，台東地檢署二度提起抗告，花蓮高分院裁定撤銷原處分，台東地方法院昨重開羈押庭，裁定兩人羈押禁見。
吳秀華表示，尊重司法依法偵辦，相信縣府公務人員的專業與依法行政，相關工程都有既定的行政程序，相信司法會依據事證釐清事實、還原真相。
無黨籍台東縣議員林參天揭露，縣府動用大筆預算及議員建議款，將原本僅約三公尺寬的知本建和農路拓寬達十五公尺，但該路段實際住戶極少，盡頭直通東映渡假村開發基地，質疑官商勾結，農業處為特定私人渡假村開闢便利聯外道路。
檢調上月底搜索台東縣府及相關單位，帶回處長許家豪、前科長蔡明翰等人偵訊，將五人列為被告，檢方聲押許、蔡。台東地院上月卅日原裁定許廿萬、蔡十萬元交保，檢方抗告後，交保金分別提高至卅萬、十五萬元。
檢方不服第二度提起抗告，花蓮高分院裁定撤銷原先台東地院提高交保金的羈押替代處分，台東地院昨下午重新審理，採納檢方主張，裁定許家豪及蔡明翰羈押禁見，詳細理由待裁定書出爐。
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