護理師心聲：謾罵未違醫療法 但傷害真實存在

鍾姓男子在基隆長庚醫院罵檢傷護理師獲判無罪，院方昨表示尊重判決，呼籲民眾尊重第一線醫事人員。一名護理師說，謾罵未違反醫療法，但傷害真實存在，造成心理耗損、負面情緒累積，正是護理人員職業倦怠，相繼求去的重要原因。

基隆長庚指出，醫療場所應是安全且相互尊重的環境，任何影響醫療秩序行為，院方必要時會依法尋求警政及司法機關協助，維護醫事人員執業安全及病人就醫權益；呼籲民眾尊重醫事人員，共同維護安全、友善的醫療環境。

擔任加護病房主任廿五年的亞東醫院副院長洪芳明表示，就法律構成要件，可理解法官判決，但以民眾角度，「被罵有毛病，你能接受？」醫護人員希望協助病人，應互相尊重，若看到醫護人員遭受不合理對待，希望旁觀者適時挺身而出。

他說，醫療現場病患與家屬情緒波動，如只是說情緒性字眼，醫護人員通常能理解背後原因，若出手攻擊，醫護須優先確保自身安全；遇家屬情緒激動甚至有攻擊傾向，他會退開不再爭辯，請同仁協助溝通，先降低衝突，避免醫護人員暴露在可能遭攻擊的風險中。

基隆長庚一名工作十多年護理師說，這類言語暴力在急診第一線幾乎每周上演，第一線人員很難抹去難堪與委屈，法律衡量是否妨害醫療業務執行，但未看見對從業人員心理造成的實質耗損；在醫療現場常聽到病人、家屬怒吼「你這什麼態度？小心我投訴你」、「叫你們主管出來」，陳情管道原為保障民眾就醫權益，但公部門照單全收，同仁委屈尚未平復，還得配合說明，形同二次傷害。

律師林富貴說，使用粗俗不雅言詞辱駡護理人員，會成立公然侮辱罪，但要使用使人心生畏懼程度言詞，進而影響護理行為，才會違反醫療法，單純酒醉脫口辱罵護理事有病，客觀上未造成生命或身體傷害，也未達恐嚇程度。律師呂俊杰說，護理師撤回公然侮辱告訴，沒再積極主張相關權益，會影響法院後續判斷。