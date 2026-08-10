言語暴力…急診室罵護理師 傷患因未違反醫療法判無罪

急診室示意圖。 圖／AI生成

鍾姓男子酒後頭部受傷被送至基隆長庚醫院，罵檢傷的護理師「有毛病」、「妳也有病」，被檢方依違反醫療法起訴。基隆地方法院認定，鍾謾罵固然使護理師難堪，增加執行醫療業務時間，但不至於無法完成檢傷，未達醫療法妨害執行醫療業務要件，判決無罪；可上訴。

檢方調查，鍾姓男子因頭部受傷，二○二四年九月十八日凌晨由消防人員送至基隆長庚就醫，護理師稱在急診室檢傷區詢問鍾為何受傷等問題，鍾回說「妳有毛病」、「妳也有病啦」，不願回答問題，涉嫌違反醫療法；護理師也指鍾涉公然侮辱，後來撤回告訴。

鍾辯稱，當時他喝醉了，沒有對護理師說「妳有毛病」、「妳也有病啦」。檢察官勘驗急診室監視器檔案，內容顯示鍾在輪椅上大聲講話，說出「有毛病」、「妳也有病啦」，他持續大聲說話，由保全人員推離檢傷區，檢方認定他涉犯醫療法，以「其他非法之方法」妨害護理師執行業務。

判決指出，醫療法原規定「對於醫事人員執行醫療業務時，施強暴、脅迫，足以妨害醫事人員執行醫療業務者」有罪，二○一七年修正為「對於醫事人員或緊急醫療救護人員，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者」有罪。

法官認為，修法意旨在將處罰範圍擴及「恐嚇或其他非法之方法」，依刑法分則類似立法方式構成要件解釋，「其他非法之方法」應解釋為與例示構成要件強暴、脅迫、恐嚇相同，以具有妨害他人意思自由不法內涵行為態樣者為限。

法官指出，護理師證稱，她問鍾為何受傷，鍾反覆說躺在房間睡覺，突然有不認識的人闖入，她聽不出來與頭部受傷有何關聯，所以反覆詢問，鍾可能不耐煩，就說出那些話，由保全帶進候診區讓醫師治療；檢傷時間要看病人傷勢或陳述能力，當時鍾表達能力不佳又有喝酒，花五分鐘檢傷。

法官認定，鍾出言是因不滿護理師反覆詢問，固然使護理師感到難堪，增加執行醫療業務時間及精神耗費，但單純謾罵，未達妨害護理師意思自由程度，並因而無法完成檢傷程序，難認應以違反醫療法究責。